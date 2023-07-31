Под Челябинском спаслась женщина: её 14 лет держал в плену насильник

Житель Челябинской области 14 лет удерживал в своём частном доме местную жительницу. В конце июля жертве удалось сбежать. По словам пострадавшей, похититель регулярно избивал и насиловал её. Позже выяснилось, что он, предположительно, причастен к убийству ещё одной женщины, чьи останки закопал на своём участке. Следственный комитет возбудил в отношении челябинца уголовные дела по статьям об убийстве и о похищении человека.

СМИ раскрывают имя пострадавшей – Екатерина – и похитителя – Владимир. Как рассказала Екатерина, в 2009 году в возрасте 19 лет она познакомилась с Владимиром, который пригласил её в гости и запретил уходить, угрожая ножом. На протяжении 14 лет Екатерина оставалась у него, подвергаясь регулярному насилию. В доме также проживала мать Владимира, которая не протестовала против происходящего.

В последние дни июля 2023 года похитителю стало плохо после длительного запоя. Его мать вызвала скорую, и жертве удалось сбежать через открытую дверь.

Екатерина также сообщила, что в 2011 году Владимир привёл домой ещё одну женщину, которую представил своей женой. Между ними возникла ссора, в результате которой, как утверждается, Владимир зарезал её и закопал труп. Сейчас следователи работают над сбором улик. Подозреваемый находится под охраной в лечебном учреждении, уточняет РБК.

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