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В Башкирии местный житель, убивший бывшую жену, отправлен в СИЗО

Иллюстративная фотография

Суд в городе Белорецк в Башкирии отправил в СИЗО 37-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве бывшей жены, которая до этого неоднократно жаловалась на побои в полицию. Об избрании меры пресечения сообщает в телеграм-канале объединенная пресс-служба судов республики.

Издание "Уфа1.ру" пишет, что обвиняемый - фермер из Белорецка Алик Махиянов. Согласно версии следствия, он подкараулил свою бывшую жену возле дома и нанёс ей больше десяти ножевых ранений. Она умерла на месте. Нападавший сначала скрылся, но позже сам пришёл в полицию. Мотивом убийства стала ревность - бывший муж не был согласен с разводом.

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта написал "ВКонтакте", что погибшая — его 31-летняя коллега Дина Махиянова. Она возглавляла отдел администрации и руководила сельскохозяйственным направлением. У Махияновой осталось двое сыновей – 6 и 13 лет.

МВД Башкирии сообщает, что ранее погибшая и её родственники не раз писали заявления в полицию - о побоях и угрозах. В ведомстве заявили, что Алика Махиянова привлекали к ответственности за побои и мелкое хулиганство, в том числе после того, как тот разбил окна в доме, где жила его бывшая жена. Но жалобы на домашнее насилие, по словам родственников, полиция игнорировала.

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