Под Киевом в результате взрыва погиб помощник главкома ВСУ Залужного

В селе Чайки под Киевом в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного 39-летний майор Геннадий Частяков.

Как сообщил Залужный, Частяков погиб "при трагических обстоятельствах в свой день рождения в кругу семьи". По словам главкома ВСУ, взрывное устройство было в одном из подарков на день рождения, которые Частяков принёс домой. Гибель своего помощника и друга Залужный назвал "невыразимой болью и тяжёлой потерей" как для него лично, так и для вооружённых сил Украины.

В свою очередь жена Частякова рассказала, что муж принёс домой подарочный пакет с бутылкой спиртного и рюмками в виде гранат. При открытии пакета и произошёл взрыв.

По данным издания "Украинская правда", при взрыве был ранен 13-летний сын военного. Всего у Частякова четверо детей.