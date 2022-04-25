Под Мариуполем найдено ещё одно массовое захоронение 

В пяти километрах от Мариуполя обнаружено ещё одно предполагаемое место массового захоронения - предположительно, жителей города.

Журналисты проекта "Схемы" украинской службы Радио Свобода опубликовали спутниковые снимки, на которых видны траншеи, выкопанные под могилы. На снимках от 24 марта (тогда место съёмки, Старокрымское кладбище на территории посёлка Старый Крым, уже было под контролем российских войск) длина траншей составляет 60-70 метров. Спустя месяц их длина достигает уже 200 метров, и некоторые из траншей закопаны.

По утверждению мэра Мариуполя Вадима Бойченко, российские военные привлекают для работы по закапыванию тел местное население в обмен на продовольствие.

Ранее журналисты публиковали спутниковые снимки двух других братских могил под Мариуполем - в селе Виноградное и в поселке Мангуш. Сообщалось, что в них могут быть захоронены свыше тысячи человек.

Власти Мариуполя утверждают, что с начала российского военного вторжения на территорию Украины в городе погибли более 20 тысяч мирных жителей. Около 90% зданий в Мариуполе полностью разрушены.