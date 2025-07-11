"Как сложить в один пакет останки трех человек?" Обмен телами между Украиной и РФ

Украина ищет более 70 тысяч украинцев: тех, кто пропал без вести, находится в плену, был похищен или погиб, сообщил Настоящему Времени уполномоченный в Украине по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов.

После последних обменов с Россией телами погибших, в том числе после переговоров в Стамбуле, в Украине до сих пор не идентифицированы свыше десяти тысяч тел. По словам Добросердова, в договоренностях не звучали слова про "6000 на 6000", и репарация, то есть выдача, тел производится "в том количестве, сколько есть".

"По международным конвенциям, мы не должны тратить много своих ресурсов на сохранение их тел, и, соответственно, они – на сохранение тел наших защитников. Когда мы имеем определенное количество тел и возможность провести это мероприятие, необходимо его проводить, независимо от количества. Здесь речь не идет, что один на один или из расчета два на два. Есть тела – их необходимо возвращать", – заявил Добросердов.

Репарации тел происходят ежемесячно, рассказал он. А начиная с октября прошлого года количество полученных Украиной таким образом тел стало значительно возрастать: "начиналось с пятисот, потом было по семьсот тел, потом по девятьсот – и так дошли до тысячи". В аппарате омбудсмена их называют "большие репарации".

"В разные периоды войны процессы репарации происходят в разном соотношении. Если мы деоккупируем территории – у нас больше тел военнослужащих Российской Федерации. И в такие периоды мы можем отдавать больше тел, чем забирать по репарации. Если сейчас наступательные активные действия больше происходят со стороны страны-агрессора – они имеют возможность на оккупированных территориях собирать тела. Соответственно, они больше тел могут возвращать сейчас", – пояснил Добросердов.

По его словам, после Стамбульских договоренностей Украина получила более шести тысяч тел. Из них 1,6 тысячи отправили в Одессу, где уже осмотрели более тысячи. Образцы отправили на молекулярно-генетическую экспертизу.

Это особенно важно с учетом того, что иногда, по словам Добросердова, россияне тела возвращают частями. Причем в большинстве случаев их передают без добавления какой-либо информации – известно только место, откуда тело было поднято.

"Как в один пакет можно сложить останки трех человек? Я больше рассматриваю версию, что в некоторых случаях это умышленно делается, чтобы усложнить нам работу, чтобы мы больше времени тратили на все. Тело могут вернуть семье на погребение, происходит следующая репарация, опять происходит совпадение и дозахоронение", – рассказал он.

По его словам, с начала года было несколько случаев, когда во время проведения осмотра выяснялось, что тело принадлежит россиянину: по жетону, форменной одежде, шевронам, личным вещам. Часть из них уже передали обратно.

Также украинцам передали тела, чьи ДНК не совпали с украинской базой данных. После этого власти Украины договорились с Международной комиссией по вопросам пропавших без вести, чья штаб-квартира находится в Гааге, чтобы разыскивающие погибших военных россияне могли сдать ДНК также там.

"Если подтвердим, что это тело принадлежит гражданам Российской Федерации – начнется процедура передачи обратно. Нам их тела не нужны. Мы международно-правовые соглашения, Женевскую конвенцию соблюдаем", – сказал Добросердов.

Омбудсмен также назвал шаги, которые нужно выполнить, чтобы найти всех пропавших без вести украинцев.

"Больше семидесяти тысяч человек находятся в розыске. В работе больше десяти тысяч тел. Мы понимаем плюс-минус, сколько официально сейчас находится в плену. Сейчас эту цифру не озвучиваем, потому что продолжаются еще определенные процедуры. И поэтому остаются два основных вопроса.

Первое – нам необходимы договоренности о проведении поисковых работ в серой зоне: там, где сейчас не могут наши поисковики работать, и там, где не работают их поисковики.

Второе – нам необходимо официальное подтверждение имен всех тех, кто находится в плену. Потому что до сих пор мы находим тех, кто пропал без вести в 2022–2023 годах. Но они не были подтверждены через Красный Крест. Из плена возвращаются ребята, которые длительное время находились в плену, но этот факт не был подтвержден. Это все наводит нас на версию, что большое количество наших пропавших без вести фактически находятся в плену – и они не подтверждены. И определенное количество наших пропавших без вести находятся в зоне ведения активных боевых действий или в серой зоне, где необходимо провести поисковые работы".