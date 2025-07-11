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Украина

"Как сложить в один пакет останки трех человек?" Обмен телами между Украиной и РФ

Украинский военнослужащий во время эксгумации убитых военных России на их прежних позициях вблизи села Мала Рогань в окрестностях Харькова
Украинский военнослужащий во время эксгумации убитых военных России на их прежних позициях вблизи села Мала Рогань в окрестностях Харькова

Украина ищет более 70 тысяч украинцев: тех, кто пропал без вести, находится в плену, был похищен или погиб, сообщил Настоящему Времени уполномоченный в Украине по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов.

После последних обменов с Россией телами погибших, в том числе после переговоров в Стамбуле, в Украине до сих пор не идентифицированы свыше десяти тысяч тел. По словам Добросердова, в договоренностях не звучали слова про "6000 на 6000", и репарация, то есть выдача, тел производится "в том количестве, сколько есть".

"По международным конвенциям, мы не должны тратить много своих ресурсов на сохранение их тел, и, соответственно, они – на сохранение тел наших защитников. Когда мы имеем определенное количество тел и возможность провести это мероприятие, необходимо его проводить, независимо от количества. Здесь речь не идет, что один на один или из расчета два на два. Есть тела – их необходимо возвращать", – заявил Добросердов.

Репарации тел происходят ежемесячно, рассказал он. А начиная с октября прошлого года количество полученных Украиной таким образом тел стало значительно возрастать: "начиналось с пятисот, потом было по семьсот тел, потом по девятьсот – и так дошли до тысячи". В аппарате омбудсмена их называют "большие репарации".

"Есть тела – их необходимо возвращать". Сколько тел украинских военнослужащих и в каком состоянии Россия уже вернула Украине?
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"Есть тела – их необходимо возвращать". Сколько тел украинских военнослужащих и в каком состоянии Россия уже вернула Украине?

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"В разные периоды войны процессы репарации происходят в разном соотношении. Если мы деоккупируем территории – у нас больше тел военнослужащих Российской Федерации. И в такие периоды мы можем отдавать больше тел, чем забирать по репарации. Если сейчас наступательные активные действия больше происходят со стороны страны-агрессора – они имеют возможность на оккупированных территориях собирать тела. Соответственно, они больше тел могут возвращать сейчас", – пояснил Добросердов.

По его словам, после Стамбульских договоренностей Украина получила более шести тысяч тел. Из них 1,6 тысячи отправили в Одессу, где уже осмотрели более тысячи. Образцы отправили на молекулярно-генетическую экспертизу.

Это особенно важно с учетом того, что иногда, по словам Добросердова, россияне тела возвращают частями. Причем в большинстве случаев их передают без добавления какой-либо информации – известно только место, откуда тело было поднято.

"Как в один пакет можно сложить останки трех человек? Я больше рассматриваю версию, что в некоторых случаях это умышленно делается, чтобы усложнить нам работу, чтобы мы больше времени тратили на все. Тело могут вернуть семье на погребение, происходит следующая репарация, опять происходит совпадение и дозахоронение", – рассказал он.

По его словам, с начала года было несколько случаев, когда во время проведения осмотра выяснялось, что тело принадлежит россиянину: по жетону, форменной одежде, шевронам, личным вещам. Часть из них уже передали обратно.

Также украинцам передали тела, чьи ДНК не совпали с украинской базой данных. После этого власти Украины договорились с Международной комиссией по вопросам пропавших без вести, чья штаб-квартира находится в Гааге, чтобы разыскивающие погибших военных россияне могли сдать ДНК также там.

"Если подтвердим, что это тело принадлежит гражданам Российской Федерации – начнется процедура передачи обратно. Нам их тела не нужны. Мы международно-правовые соглашения, Женевскую конвенцию соблюдаем", – сказал Добросердов.

Украинские криминалисты эксгумируют тело российского солдата
Украинские криминалисты эксгумируют тело российского солдата

Омбудсмен также назвал шаги, которые нужно выполнить, чтобы найти всех пропавших без вести украинцев.

"Больше семидесяти тысяч человек находятся в розыске. В работе больше десяти тысяч тел. Мы понимаем плюс-минус, сколько официально сейчас находится в плену. Сейчас эту цифру не озвучиваем, потому что продолжаются еще определенные процедуры. И поэтому остаются два основных вопроса.

Первое – нам необходимы договоренности о проведении поисковых работ в серой зоне: там, где сейчас не могут наши поисковики работать, и там, где не работают их поисковики.

Второе – нам необходимо официальное подтверждение имен всех тех, кто находится в плену. Потому что до сих пор мы находим тех, кто пропал без вести в 2022–2023 годах. Но они не были подтверждены через Красный Крест. Из плена возвращаются ребята, которые длительное время находились в плену, но этот факт не был подтвержден. Это все наводит нас на версию, что большое количество наших пропавших без вести фактически находятся в плену – и они не подтверждены. И определенное количество наших пропавших без вести находятся в зоне ведения активных боевых действий или в серой зоне, где необходимо провести поисковые работы".

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