"Под надуманным предлогом". Аресты украинских граждан в России и Крыму

2 декабря ФСБ России заявила о задержании граждан Украины, один из которых якобы пытался совершить диверсию, а двое других якобы занимались шпионажем в пользу Украины. СМИ впоследствии выяснили, что речь шла о 23-летнем торговце кофе, а также двух членах одной семьи из деревни в Тернопольской области.

Это – не первое задержание украинских граждан на территории России по подозрению в совершении преступления, связанного с сотрудничеством со Службой безопасности Украины. Подобные задержания на протяжении последнего года происходили и в аннексированном Россией Крыму. Самым громким стало дело лидера крымскотатарского национального движения Наримана Джеляла, которого обвинили в совершении диверсии и перевозке и хранении взрывчатых веществ. Его задержали всего через несколько дней после того, как он вернулся из Киева, где участвовал в саммите "Крымской платформы" – дипломатической инициативе, направленной на возврат аннексированного полуострова в состав Украины.

В противном случае у РФ не будет так называемого casus belli для повышения уровня эскалации в противостоянии с Украиной.

Все трое задержанных 2 декабря граждан Украины на сайте Федеральной службы безопасности РФ названы агентами СБУ. Зиновий Коваль и его сын Игорь, по версии ведомства, собирали в России информацию, в том числе фотографировали и снимали на видео "стратегически важные предприятия жизнеобеспечения и объекты транспортной инфраструктуры". Третий задержанный, имя которого также называется, – 23-летний житель Киевской области Александр Цилык, который якобы был завербован Главным управлением разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины и планировал совершать теракты.

Службы безопасности Украины опровергает, что задержанные ФСБ являются "украинскими агентами", и называет эту информацию "фейком и элементом гибридной войны" России против Украины. Мать задержанного Александра Цилыка Милана Цилык в интервью "Медузе" сказала, что ее сын отправился в Россию в деловую поездку. По ее словам, продажей кофе он зарабатывал на жизнь. Милана Цилык рассказала, что сын перестал выходить на связь после того, как пересек границу, поэтому она обратилась в посольство, где ей сообщили, что сын был задержан. Отец Александра Виктор Цилык рассказал, что не знал о точном местонахождении сына полтора месяца.

Двое других подозреваемых, Зиновий и Игорь Ковали, – жители села Перепельники в Тернопольской области. Мать Игоря – школьная учительница. Журналисты телеканала "Настоящее время" побывали в этой небольшой деревне: местные жители рассказали им, что в "шпионскую версию" не верят.

По данным, обнародованным ФСБ, все трое задержанных дали признательные показания. Жители села Перепельники якобы были завербованы сотрудником СБУ в Тернопольской области, им пообещали за сбор информации награду в размере 10 тысяч долларов США.

Западные спецслужбы продолжают предупреждать Киев о возможных провокациях России, которые могут быть использованы как повод для нового вторжения на территорию Украины. Недавняя попытка Александра Лукашенко обвинить Украину якобы в нарушении ее вертолетом воздушного пространства Беларуси и заявление российской ФСБ об аресте якобы группы "украинских диверсантов" – из этой же серии, – считает координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец:

– Последняя операция ФСБ РФ с арестом украинцев – подготовка повода к провокации против Украины. В противном случае у РФ не будет так называемого casus belli (формальный повод для развязывания войны. – Прим. РС) для проведения каких-либо военных действий и повышения уровня эскалации в противостоянии с Украиной. Поэтому Москве нужен casus belli, а для его создания необходимо провести предварительную подготовку, чтобы повод выглядел убедительно, в том числе, в глазах международной общественности. И это ведь не первая спецоперация российских спецслужб по выявлению украинских "шпионов". В Крыму в ноябре возобновился судебный процесс по делу арестованного фрилансера Крым.Реалии (проект Радио Свобода) Владислава Есипенко. Он был задержан сотрудниками ФСБ России в Крыму 10 марта 2021 года по обвинению в сборе информации "в интересах спецслужб Украины", а также хранении в автомобиле "самодельного взрывного устройства". Сейчас мы видим, что российские спецслужбы торопятся, сроки их поджимают, по этой причине быстро фабрикуют дела против украинцев для создания необходимого информационного фона и убеждения не только российской, но и международной общественности во враждебности Украины. И новая история об украинских шпионах хорошо укладывается в канву последних заявлений Кремля о том, что якобы именно Украина, а не Россия обостряет ситуацию на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Серия арестов может быть ответом на задержание украинскими силовиками в апреле прошлого года генерал-майора СБУ, которого связывают с ФСБ

Месяц назад "шпионские" аресты снова возобновились в аннексированном Россией Крыму. Задержан был бывший депутат горсовета Ялты Юрий Ломенко, также до аннексии возглавлявший поселковый совет Симеиза (тогда он был членом Партии регионов бывшего президента Украины Виктора Януковича). Ломенко подозревают в шпионаже. Он стал депутатом ялтинского горсовета во время последних российских выборов, баллотировался от партии "Единая Россия", но накануне ареста, 25 октября этого года, сложил с себя депутатские полномочия. Уже после аннексии полуострова Россией Юрий Ломенко основал в Крыму две общественные организации: "Украинцы Ялты" и "Украинцы Крыма". Полное название первой – Ялтинская местная общественная организация "Национально-культурная автономия "Украинцы Ялты". Она была зарегистрирована в августе 2016 года и, согласно открытым данным, была ликвидирована до ареста Ломенко, в сентябре этого года. Также до ареста была ликвидирована и вторая общественная организация, зарегистрированная Ломенко в 2017 году, в которой он числился главным директором, Крымская региональная общественная организация "Национально-культурная автономия "Украинцы Крыма". Общественная деятельность могла послужить поводом для подозрений в шпионаже. В сообщении ФСБ России говорится, что Ломенко подозревают в том, что он с 2017 по 2018 год якобы осуществлял по заданию украинской спецслужбы сбор информации, составляющей государственную тайну.

Летом этого года в Крыму арестовали еще двух подозреваемых в шпионаже в пользу Украины. Их имена, в отличие от такой публичной фигуры, как Ломенко, обнародованы не были. В июне этого года ФСБ сообщила о задержании жителя Симферополя, который якобы передавал информацию о полетах российской военной авиации украинской разведке. Его обвинили в государственной измене, так как он является гражданином России: российский паспорт он получил после аннексии, которая не признается Украиной, которая считает его украинским гражданином. Сообщалось, что его этапировали в Москву, где будут рассматривать дело в суде. За два месяца до этого ФСБ обнародовала информацию об аналогичном случае – задержании жителя Севастополя, который якобы собирал и передавал Украине данные о Черноморском флоте России.

В службе безопасности Украины не комментируют причастность крымчан к шпионажу, ссылаясь на государственную тайну. Тем не менее, в Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявляли, что серия арестов может быть ответом на задержание украинскими силовиками в апреле прошлого года генерал-майора СБУ, которого связывают с ФСБ. Валерий Шайтанов – чья агентурная кличка, по данным СБУ, Бобыль, – подозревается в государственной измене, он якобы по заданию российских спецслужб планировал убийство Адама Осмаева, командира добровольческого батальона Джохара Дудаева, воевавшего в Донбассе. Шайтанов, согласно обнародованной информации, нанял для этого бывшего сотрудника украинских спецслужб, имя которого не разглашается. В материалах, обнародованных СБУ, он фигурирует как "Н". Этот человек должен был получить за выполнение задания деньги, российское гражданство и удостоверение офицера запаса с полагающейся в России пенсией.

В Крыму обвинения в шпионаже нередко используются для арестов тех, кто занимается общественной деятельностью. Самым громким таким арестом было задержание 4 сентября этого года одного из лидеров крымскотатарского национального движения Наримана Джеляла. Это произошло через несколько дней после того, как в аннексированном Россией Крыму распространили сообщения о повреждении газопровода в селе Перевальное: "диверсия", как об этом говорилось тогда в сообщениях СМИ, а впоследствии и в материалах дела, произошла после того, как в Киеве состоялся саммит "Крымская платформа" с широким международным участием. Помимо Джеляла подозреваемыми "в совершении диверсии на газопроводе в Крыму 23 августа", как говорится в материалах дела, являются двоюродные братья Асан и Азиз Ахтемовы.

После последней серии задержаний якобы украинских диверсантов в России, в Украине вновь раздаются призывы к властям запретить поездки украинцев в РФ. Константин Машовец считает, что это – не лучший метод, как обезопасить своих граждан от возможных арестов в РФ:

Возможно, после состоявшегося разговора с Байденом Путин задумается о крайне высокой цене, которую заплатит Россия в случае вторжения в Украину

– Как запретить? Украина – свободная страна, и власти не должны ограничивать передвижения своих граждан. Наши власти могут лишь рекомендовать воздержаться от поездок в Россию, где любой украинец под надуманным предлогом может оказаться за решеткой. И таких примеров за последние семь лет – множество. Пересекать или нет границу с Россией – личное решение гражданина Украины, но, повторюсь, наши власти не имеют права насильно запрещать украинцам посещать РФ.

– В Украине некоторые эксперты сразу после задержания "украинских диверсантов" в России говорили, что они могут быть связаны с подготовкой вооруженной агрессии России в отношении Украины. Затем состоялся разговор по видеосвязи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Можно ли после него утверждать, что напряженность спадает?

– Я бы так не сказал. Возможно, что после состоявшегося разговора Путин задумается о крайне высокой цене, которую придется заплатить России в случае широкомасштабного вторжения в Украину. Однако хозяину Кремля ничего не мешает и дальше в гибридном формате продолжать давить на Украину, вмешиваться в ее внутренние дела и пытаться оказывать влияние на высшее украинское военно-политическое руководство с целью смены внешнеполитического курса государства. Угроза никуда не делась. Сам предмет конфликта – сохраняется. Путин вообще не рассматривает Украину как независимое суверенное государство. Поэтому украинцы должны сплотиться и быть готовы в любой момент дать отпоры агрессору, – отмечает координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.