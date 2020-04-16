Бобыль, Динго и покушение на Путина. Что известно об аресте агента ФСБ

В среду в аннексированном Россией Крыму задержаны несколько человек, как объявлено – по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и передаче им сведений, составляющих государственную тайну. Раскрытие ФСБ "агентурной группы" можно оценивать, видимо, как ответ на действия контрразведки Службы безопасности Украины, которая во вторник задержала генерал-майора СБУ по подозрению в работе на ФСБ.

Генерал-майора зовут Валерий Шайтанов, а его агентурная кличка, по данным СБУ, – Бобыль. Ему будут предъявлены обвинения в государственной измене, утверждается, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство Адама Осмаева, командира добровольческого батальона Джохара Дудаева, воевавшего в Донбассе. Шайтанов якобы нанял для этого бывшего сотрудника украинских спецслужб, имя которого не разглашается. В материалах, обнародованных СБУ, он фигурирует как "Н". Этот человек должен был получить за выполнение задания деньги, российское гражданство и удостоверение офицера запаса с полагающейся в России пенсией.

В России работу Шайтанова, как утверждает СБУ, координировал полковник ФСБ Игорь Егоров, сотрудник департамента контрразведывательных операций Первой службы ФСБ России, награжденный в том числе медалью "За возвращение Крыма". Служба безопасности Украины публикует фотографии Егорова, сделанные в Украине до 2014 года, когда он участвовал в совместных мероприятиях украинских и российских спецслужб. Предположительно, тогда Шайтанов и был завербован.

Встречи Егорова и Шайтанова, а также завербованного им "Н" в нескольких европейских странах – Германии, Франции и Украине – также задокументированы украинской контрразведкой, а фотографии опубликованы. Во время этих встреч были сделаны записи, на которых обсуждается убийство Осмаева, а разговаривающие договариваются отправить его "в страну вечной охоты". Также они обсуждают, что за выполнение убийства предусматривается вознаграждение в размере 200 тысяч долларов:

Шайтанов – один из бывших руководителей центра спецопераций элитного украинского подразделения "Альфа". Оно принимало участие в штурме Дома профсоюзов – одного из центров протестующих на Евромайдане в Киеве – после решения разогнать массовый митинг. Это же подразделение якобы отказалось выдвигаться в Крым, чтобы разоружить подразделение "Беркут": хотя официального подтверждения этой информации нет, об этом широко писали украинские СМИ. Украинский журналист Юрий Бутусов именно с именем Шайтанова связывает неудачи украинских военных в Славянске в 2014 году. По его словам, командиры подразделения ездили на переговоры с сепаратистами в Славянск и после этого отказались проводить какие-либо штурмовые операции, за что Шайтанов был отстранен от выполнения служебных обязанностей, но потом восстановлен в должности.

Как сообщается, разоблачение Шайтанова стало возможным отчасти благодаря январским арестам: тогда задержали несколько членов преступной группы, совершавших убийства на заказ, в том числе и подозреваемого в убийстве Амины Окуевой, получившей звание "Народный герой Украины" за участие в боевых действиях в Донбассе. На нее и ее супруга Адама Осмаева было совершено на тот момент второе нападение в Киевской области 30 октября 2017 года. Окуева получила ранение в голову и скончалась на месте, ее супруг был ранен, но выжил. Неизвестные стреляли по автомобилю, в котором находились супруги, из автоматического оружия: было выпущено 15 пуль.

ДНК на автомате, который убийцы бросили на месте преступления, совпало с ДНК одного из задержанных в январе.

Целью нападения был Адам Осмаев. Он родился в Грозном, учился в МГИМО и Букингемском университете. Его дядя Амин Осмаев до распада Советского Союза был председателем Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР и входил в группу оппозиционных депутатов "Суверенитет", а затем был главой палаты представителей Чеченской Республики, существовавшей параллельно с парламентом Ичкерии. Затем семья переехала в Москву. В 2008 году Адам Осмаев перебрался в Украину. Российские СМИ писали, что это могло быть связано с подозрениями в причастности к подготовке теракта против главы Чечни Рамзана Кадырова. В квартире Амина Осмаева тогда провели обыск. В ночь на 9 мая 2007 года ФСБ в припаркованном на Профсоюзной улице "Жигуле" обнаружила взрывчатку, автомат Калашникова и радиотелефон. Адвокаты Адама Осмаева тогда заявляли, что не получили от следствия доказательств его причастности к преступлению.

После того, как Адам Осмаев переехал в Украину, его снова назвали подозреваемым в планировании теракта – теперь уже против президента России Владимира Путина. Это произошло в начале 2012 года, президентом тогда был Виктор Янукович, а украинские спецслужбы работали в тесном контакте с российскими. Экстрадиции в Россию Осмаеву удалось избежать благодаря решению ЕСПЧ.

Утверждалось, что в Одессе, где Осмаев тогда жил, они вместе с Русланом Мадаевым и Ильей Пьянзиным пытались изготовить на квартире взрывчатку, но произошел взрыв. Мадаев погиб, Пьянзин получил серьезные травмы, Осмаев повредил руки. Суд в Одессе приговорил Осмаева к 2 годам и 9 месяцам заключения по обвинению в незаконном обращении с взрывчатыми веществами и уничтожении чужого имущества и освободил его из-под стражи в ноябре 2014 года, так как Осмаев к этому времени отсидел в СИЗО этот срок.

Осмаев и его супруга Амина Акуева были активными участниками протестов во время Евромайдана, а затем отправились в Донбасс воевать в составе добровольческих батальонов. Они впоследствии создали батальон имени Джохара Дудаева, и Осмаев стал командиром этого подразделения. Но через три года, в 2017-м, на него один за другим совершают два покушения.

Первое – в июне 2017-го. Тогда супруге Осмаева Амине Окуевой удалось обезвредить нападавшего, которым оказался 58-летний гражданин России Артур Каринари. У него при этом не было документов на это имя, следствие лишь предполагает, что это его настоящее имя. Каринари для маскировки пользовался паспортом убитого одессита Александра Антипова. Антипов был убит неизвестными на улице – забит до смерти. После убийства документов у него при себе не оказалось. С его паспортом Каринари впоследствии обратился в миграционную службу в Виннице, чтобы изменить фамилию и получить новые документы. Так Каринари получил документы на имя Александра Дакара. Еще одно его имя, известное следствию, – Артур Денисултанов.

Этот человек обратился к Адаму Осмаеву и Амине Окуевой с просьбой об интервью для издания Le Monde, трижды встречался с ними и во время четвертой встречи попытался убить Осмаева, однако Окуева быстро среагировала и выстрелила в него. Пуля застряла в позвоночнике, и после лечения Каринари-Дакар-Денисултанов оказался на скамье подсудимых. Как писала одесская газета "Думская", он известен также под кличкой Динго и является представителем криминального мира.

Суд по делу о покушении начался в июне 2018 года в Киеве. Осмаев уже тогда заявлял, что за подсудимым стояла Россия, но следствию не удалось найти доказательств этого. Каринари свою вину в суде отрицал, на сделку со следствием не пошел. В материалах дела мотивом преступления была названа личная неприязнь. При этом Осмаев говорил в интервью сайту Донбасс.Реалии, что никогда не видел Каринари, никаких дел с ним не имел и хотя бы по этой причине мотивы напавшего вызывают подозрения. "Чего вдруг он решил меня убить? Естественно, все очевидно для меня, но для суда, для следствия нужны конкретные факты", – сказал Османов.