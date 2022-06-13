Под обстрелом на рынке в Донецке погибло трое, включая ребёнка

Как минимум три человека, среди которых мать и ребенок, погибли в результате обстрела Донецка. Под обстрел попал центральный рынок "Майский". Восемнадцать человек получили ранения.

Штаб территориальной обороны непризнанной "ДНР" объявил, что артиллерийский обстрел вели вооруженные силы Украины из 155-миллиметровых артиллерийских орудий (такой калибр используется войсками НАТО). Киев этого не комментировал.

Поддерживаемые Россией сепаратисты регулярно обвиняют украинские власти в неизбирательных атаках на гражданские объекты. В мае Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ призывало все стороны войны соблюдать международное гуманитарное право, прямо запрещающее такие атаки.

13 июня международная неправительственная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором в регулярных неизбирательных атаках на гражданские объекты обвиняется Россия.