Под Оренбургом число жертв отравления алкоголем возросло до 17

Число умерших от отравления некачественным алкоголем в Оренбургской области достигло 17. Ещё не менее 22-х человек постадали - сообщает ТАСС. Накануне сообщалось о 10 погибших.

Следственный комитет в пятницу заявил о задержании трёх человек, предположительно причастных к производству и сбыту опасной продукции. Всего возбуждено 5 уголовных дел.

Среди задержанных - житель Орска, который, как утверждается, организовал нелегальное производство и сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размене. Задержаны также 2 человека, которые продавали пострадавшим нелегальный алкоголь.

В городе Орске следователи нашли на складе 1279 поллитровых бутылок с алкогольной продукцией, не имевшей необходимой маркировки. Также найдено оборудование для производства алкогольных напитков. Какой именно яд содержался в нелегально произведённых алкогольных напитках - пока не сообщается. Ранее в пресс-службе главы регионасообщили, что смертельные случаи зафиксированы сразу в трёх населённых пунктах, а к гибели людей привёл небольшой объём выпитого.

В 2016 году в Иркутской области в результате отравления спиртосодержащим напитком "Боярышник" умерли более 60 человек. В напитке содержался метиловый спирт.