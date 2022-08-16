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Под Псковом оштрафовали главу района за "дискредитацию" армии

Софья Пугачева

Главу Новоржевского района Псковской области Софью Пугачеву оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о дискредитации российской армии. Об этом корреспонденту Север.Реалии сообщил её адвокат Владимир Данилов.

В июне по распоряжению Пугачёвой с окон местного дома культуры сняли буквы Z и V ( символы поддержки так называемой "военной спецоперации"), которые наклеили воспитанники летнего лагеря.

Свое решение Пугачева объяснила тем, что эти символы не вписывались в тематику оформления. Кроме того, она отметила, что если бы на муниципальном здании вывесили Z и V, то пришлось бы "разместить другую точку зрения", а в этом случае хулиганы могли бы разбить стекла.

После этого случая местные депутаты подали жалобу в прокуратуру. Один из них - Николай Соколов - назвал решение главы муниципалитета "выстрелом в спину российским военнослужащим".

Адвокат Владимир Данилов отметил, что суд "нашел доказательства, которых не было" и назначил наказание. При этом штраф в 50 тысяч - это в два раза меньше минимального штрафа для должностного лица.

  • Софья Пугачева состоит в псковском отделении партии "Яблоко". Она была избрана главой Новоржевского района в 2019 году, став первым оппозиционным кандидатом, занявшим пост главы муниципалитета в этом районе.

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