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Под Тверью задержали подозреваемого в убийстве полицейского

Лес (иллюстративное фото)
Лес (иллюстративное фото)

В Тверской области по подозрению в нападении на полицейских задержали москвича Василия Бурякова, сообщает агентство "Москва".

По данным следствия, в воскресенье, 7 апреля, в подмосковном Щёлкове были ранены двое полицейских. Нападавший выстрелил в них не менее шести раз. Один полицейский умер, второго госпитализировали в тяжёлом состоянии. Следствие отмечает, что в момент нападения полицейские проводили оперативные мероприятия по задержанию наркосбытчика.

Нападавший (СМИ писали, что он приехал за закладкой наркотиков) скрылся на мотоцикле. Спустя два дня МВД России установило личность подозреваемого и распространило на него ориентировку. При задержании 33-летний Буряков рассказал, что скрывался в лесу, мотоцикл оставил там же. Вину он признал. "Наверное", – добавил он.

Бурякова арестовали. Против него возбуждено дело по статьям о покушении на жизнь полицейских и незаконный оборот оружия.

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