Под Воронежем разбился Су-34. Экипаж катапультировался

В Воронежской области потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34. Оба члена экипажа катапультировались, угрозы их жизни нет. Об этом сообщает Минобороны России.



Самолёт выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Истребитель упал вдали от населенных пунктов, разрушений на земле нет, говорится в сообщении. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность.

"База" сообщает, что Су-34 упал в Каширском районе, в поле вблизи поселка Колодезный. Он находится примерно в 30 километрах к югу от Воронежа.

Телеграм-канал "112" пишет со ссылкой на источник, что у самолета отказала стойка шасси. После крушения он загорелся.

12 августа в Калининградской области разбился истребитель Су-30, члены экипажа погибли. Предварительной причиной крушения была названа техническая неисправность.



12 сентября в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полёта потерпел крушение бомбардировщик Су-24. Бомбардировщик упал в безлюдной местности. Через три дня были найдены фрагменты тел, предположительно, пилота и штурмана Су-24. Причина крушения пока не называлась.