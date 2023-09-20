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Под Воронежем разбился Су-34. Экипаж катапультировался

Су-34

В Воронежской области потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34. Оба члена экипажа катапультировались, угрозы их жизни нет. Об этом сообщает Минобороны России.

Самолёт выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Истребитель упал вдали от населенных пунктов, разрушений на земле нет, говорится в сообщении. Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность.

"База" сообщает, что Су-34 упал в Каширском районе, в поле вблизи поселка Колодезный. Он находится примерно в 30 километрах к югу от Воронежа.

Телеграм-канал "112" пишет со ссылкой на источник, что у самолета отказала стойка шасси. После крушения он загорелся.

12 августа в Калининградской области разбился истребитель Су-30, члены экипажа погибли. Предварительной причиной крушения была названа техническая неисправность.

12 сентября в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полёта потерпел крушение бомбардировщик Су-24. Бомбардировщик упал в безлюдной местности. Через три дня были найдены фрагменты тел, предположительно, пилота и штурмана Су-24. Причина крушения пока не называлась.

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