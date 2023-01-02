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Под знаком Z и V. Главные слова 2022 года

Украина, Луганская область, май 2022 года

В разгар пандемии обыденную жизнь, протекавшую до этого бедствия, стали в шутку обозначать как “до войны”. Тогда в голову не могло прийти, что пройдет какое-то время, и метафора потеряет смысл. Однако после 24 февраля слово “война” актуализировалась в своем прямом, неприкрытом значении.

В 2021 году вполне ожидаемо лингвисты в разных странах главным словом выбрали “вакцину/вакцинирование”. Казалось бы, что 2022 год не оставил выбора: словом года должно быть что-то, связанное российским вторжением в Украину. Каково же было изумление многих, когда Государственный институт русского языка имени Пушкина (не путать с почтенным Институтом русского языка РАН!) объявил, что выбор пал на слово … “наследие”. Мотивировка имеет отношение к чему угодно, только не к лингвистической науке. Собственно, авторы исследования в этом и признаются:

"Поскольку акция является народно-просветительской, мы не претендуем на научную достоверность. Наша цель состояла в том, чтобы найти слово позитивного звучания и общественной поддержки. Поэтому из наших материалов были намеренно исключены слова, связанные с политической и военной тематикой. Так гуманитарная миссия Института Пушкина была согласована с гуманитарным характером выбранного слова".

Между тем еще два года назад в Институте настаивали на том, что беспристрастное наблюдение за жизнью русского языка – в приоритете. В интервью Радио Свобода научный руководитель проекта “Слово года” Михаил Осадчий говорил, что группа экспертов-русистов использует авторскую методику, учитывающую и частотность употребления лексических единиц, и смысловую значимость:

Язык живет вместе с нами и отражает те явления, которые волнуют нас, людей говорящих

"Своего рода языковой итог, который подводится в конце года, иногда коррелируется с итогами во внеязыковой действительности. Это довольно ожидаемо, ведь язык живет вместе с нами и отражает те явления, которые волнуют нас, людей говорящих. Будучи таким зеркалом, язык очень часто отражает самые острые, самые горячие темы в нашем обществе. Иногда он даже подсказывает нам то, что мы не всегда готовы артикулировать, выразить или признать открыто. А язык – за счет частотности, за счет грамматики, сочетаемости слов или еще каких-то вещей – выражает наше подсознание. Общественное, коллективное подсознание. Вот именно поэтому мы, сотрудники Института русского языка имени Пушкина, решили в этот проект войти".

Как видим, такой подход не имеет ничего общего с выбором “наследия” в качестве главного слова 2022 года. Теперь в Институте иная мотивация:

"Мы живем в очень неспокойное время, и именно сейчас кажется важной идея переосмысления исторического прошлого, со всеми ошибками и достижениями, чтобы понимать тот путь, по которому нам следует двигаться. Не случайно уходящий год был объявлен Годом культурного наследия народов России.

Содержательный анализ публикаций показывает, что обращение к историческому и культурному наследию страны приобрело в этом году особенную значимость. Слово не раз звучало из уст первых лиц государства, на крупных мероприятиях и праздниках. Единица работала на такие концепты, как “история”, “историческая память”, “народное достояние”, “верность традициям”, “национальная идентичность”, “преемственность поколений”.

На самом же деле, если слово “наследие” и актуализировалось в ушедшем году, то не в связи с тем, что оно “звучало из уст первых лиц государства”, а только в связи с событиями в Украине. В числе прочих потерь там большие потери как раз в области культурного наследия. Это уничтоженные музеи, театры и замечательные памятники архитектуры.

Антивоенный мем
Антивоенный мем
Это не облако, а грозовая туча

Весь год в фейсбучной группе “Словарь перемен” собирали новые слова и выражения. Модератор группы писательница Марина Вишневецкая подытожила: “Облако слов, которые мы собрали в 2022-м, это не облако, а грозовая туча”. Со временем забудется, и надо будет объяснять, почему больше всего лайков в “Словаре перемен” набрала фраза “Хек вобле!”. А пока те, кто следили за попытками антивоенного протеста в России, знают, что так иронически трансформировался зашифрованный знаками “звездочка” лозунг “Нет войне”. На суде жительница Тюмени Алиса Климентова заявила, что испытывает неприязнь к вобле и что ее плакат “Нет в***е!” именно эту неприязнь отражал, ничего иного. Остроумная трактовка породила целую цепочку мемов в интернете. Вершиной словотворчества на ниве эзопова языка стало “Хек вобле!”.

Крым. Пропагандистские плакаты в поддержку российского вторжения в Украину
Крым. Пропагандистские плакаты в поддержку российского вторжения в Украину

Самые основательные и самые серьезные итоги подвели в проекте “Слово года” под руководством филолога и культуролога Михаила Эпштейна. По мнению экспертов, в русском языке главное слово 2022 года – “война”. За его употребление по отношению к событиям в Украине законом предусмотрены серьезные кары. Велено называть это “специальной военной операцией”, а для краткости “СВО”. Но куда денешься, если явление есть, а слова такого нет? И вот уже высокопоставленные чиновники, и даже сам Путин начали проговариваться, публично называя войну войной.

Все следующие за “войной” слова, набравшие чуть меньше голосов Экспертного совета, тоже с ней связаны. Это “мобилизация”, “релокация”, “беженцы”, “санкции”, “могилизация” и “Буча”.

В номинации “Выражение года” победила та самая “Специальная военная операция”. На втором и следующих местах списка – “Нет войне”, “Где вы были 8 лет?”, “Русский военный корабль, плыви на…” и “Ядерный шантаж”.

Проект “Слово года” – многолетний. Нынешние итоги подведены уже в шестнадцатый раз, и у проекта есть особая категория под названием “Антиязык”. Фиксировать лексику пропаганды тем более важно, что официальная пропаганда в России добилась немалых успехов. Так вот тут на первом месте – “Дискредитация армии”. Следом – не менее грозные “Иностранный агент”, “Недружественные страны” и призванная оправдать злодеяния на чужой земле фраза “Не все так однозначно”.

Антивоенная акция "Партии мертвых", Петербург, март 2022 года
Антивоенная акция "Партии мертвых", Петербург, март 2022 года

Лингвист Ирина Левонтина призналась, что для научного осмысления 2022 год дал скудный материал:

Все слова понятно о чем, тут не до лингвистики

"Снова выбирают “слова года. Я даже не очень слежу, потому что все слова понятно о чем, тут не до лингвистики. Но вдруг подумала, что я все-таки могу среди себя выбрать слово года – слово, которое меня буквально преследует и мучит.

Это слово "задвухсотиться". Кто не знает, двухсотый – это от “груз-200”, на военном жаргоне – убитый. Ещё фильм Балабанова такой был. А трёхсотый – раненый. А пятисотыми теперь называют отказников. Так вот "задвухсотиться". В этом слове всё. И панибратское отношение вообще к войне и смерти (чужой). И творческое отношение к словообразованию, столь уместное в этом случае. И расчеловечивание. И одновременно какая-то эвфемистичность".

В иных странах и на иных языках слова года тоже тревожные. Британский словарь Collins выбрал неологизм “пермакризис” (permacrisis), возникший из двух слов – “перманентный” и “кризис”. Лексикологи говорят, что новый термин охватывает политическую нестабильность, войну в Украине, неблагоприятные климатические изменения и рост стоимости жизни.

Общественная значимость российского вторжения в сопредельную страну отразилась и в немецком языке. Словом года в Германии стало Zeitenwende, то есть “смена эпох”. В Обществе немецкого языка сослались на то, что канцлер Олаф Шольц после начала войны в Украине часто произносил это слово. По его мнению, случившееся – это “поворотный момент в истории континента”. На втором и третьем местах оказались выражения, также связанные с российским вторжением. Точнее, выражения, описывающие реакцию на такие события. Это “война за мир” и “ценовой тормоз за газ”.

В Японии емкий иероглиф “икуса” (“сражение”, “война”) стал символом ушедшего года. В числе причин такого выбора – все та же война в Украине. Кроме того, борьба с коронавирусом и участие японских спортсменов в зимней Олимпиаде в Пекине.

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