Подана заявка на регистрацию "Спутника V" для подростков

Центр имени Гамалеи подал в Минздрав России официальную заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

С июля в Москве велись клинические исследования этой вакцины, в которой участвовали подростки. Данные об их результатах пока не опубликованы.

"Спутник V" - наиболее массово применяемая вакцина из четырёх зарегистрированных в России. На данный момент все они применяются только для вакцинирования лиц старше 18 лет.

Из зарубежных вакцин для вакцинирования подростков в возрасте от 12 до 17 лет во многих странах, включая США, широко применяется препарат Pfizer. Недавно было объявлено об успешном завершении испытаний вакцины Pfizer для детей старше 5 лет.

Ни одна российская вакцина на данный момент не одобрена ВОЗ, а также регуляторами ЕС и США, однако "Спутник" применяется в ряде стран мира, включая Аргентину, Сербию, Венгрию, Сан-Марино.

В России в последние дни вновь наблюдается рост числа заражённых коронавирусом и числа смертей. За прошедшие сутки по официальным данным зафиксирована смерть от COVID-19 820 человек. Это максимальное значение с начала пандемии - оно повторяет цифры от 26 августа. Резкий скачок числа инфицированных произошёл в Москве - за сутки их выявили 3445, более чем в полтора раза больше, чем сутками ранее.

При этом темпы вакцинации в России отстают от большинства развитых стран. Официальной сводной статистики по числу вакцинированных в России нет, на основе анализа имеющихся данных сайт Our World in Data сообщает, что 2 дозы вакцины получило менее 30 процентов россиян.