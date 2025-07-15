Подарок для Путина? Зачем Трампу понадобились 50 дней отсрочки

Заранее анонсированное "важное заявление" президента США Дональда Трампа по России вызвало волну энтузиазма на российском фондовом рынке. Слова о разочаровании в Путине все пропустили мимо ушей, поскольку фактически Трамп "подарил" Путину еще 50 дней войны без угрозы ужесточения американских санкций. На поставках оружия Украине Трамп тоже умудрился сэкономить. Прямые поставки прекращаются, а за обещанные технику и боеприпасы заплатят европейские члены НАТО.

Президент США Дональд Трамп выступил с анонсированным еще 10 июля "важным" заявлением по России. Если опустить слова об эмоциях – недовольстве Путиным и разочаровании в нем, – которые испытывает Трамп, суть сводится к тому, что ужесточение санкций в отношении покупателей российских товаров (прежде всего углеводородов) откладывается на 50 дней. Прямая военная помощь Украине за деньги американского бюджета прекращается. Теперь это дело европейских членов НАТО, которые обеспечат новыми заказами американские военные заводы и купят у США технику и боеприпасы взамен тех, которые передадут украинской армии.

Российский рынок отреагировал на заявление бурным ростом. Индекс ММВБ прибавил по итогам дня 2,7%, РТС – чуть больше 2%. Рубль еще укрепился, и к юаню, и к доллару с евро. И эта реакция более чем оправданна. Фактически Владимир Путин получил от американского президента карт-бланш на продолжение войны до начала сентября без угрозы ужесточения санкций со стороны США. Что последует после отведенных Трампом на заключение мирного соглашения 50 дней, если война к тому времени не остановится, сформулировано расплывчато. России и ее торговым партнерам грозят "очень жесткие" торговые пошлины, может быть, 100-процентные.

История ряда предыдущих шагов администрации Трампа говорит скорее в пользу тех, кто сомневается в эффективности мер против Кремля

Не исключено, что, если бы эта угроза прозвучала полгода назад, многие восприняли бы ее всерьез. Но история ряда предыдущих шагов администрации Трампа говорит скорее в пользу тех, кто сомневается в эффективности мер против Кремля, которыми сейчас грозит Вашингтон.

Объявленная еще в феврале "торговая война" с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой – должна была начаться еще в первых числах марта. Однако введение 25-процентных тарифов многократно откладывалось, а их размер произвольно менялся. По состоянию на сегодняшний день мексиканцам грозят 30-процентные пошлины за то, что они плохо защищают свою границу с США от наркотиков и нелегальных мигрантов, а к товарам проявивших строптивость канадцев Трамп грозит применить 35-процентные тарифы. И все это с 1 августа.

Не закончив с соседями, в конце марта американский президент назначил на 2 апреля "День освобождения" и ввел с этого дня импортные пошлины в отношении 185 стран и территорий. Эти пошлины действовали в течение нескольких часов, а потом тоже были отложены до первых чисел июля. За отведенные три месяца единственной страной, заключившей полноценное торговое соглашение с США, стала Великобритания. Всем остальным американская администрация назначила новый дедлайн – 1 августа.

Хуже всего получилось с Китаем, руководство которого совершенно не впечатлили введенные Трампом 145-процентные тарифы. Объявленные в ответ ограничения на экспорт редкоземельных металлов и магнитов из них поставили на грань остановки ряд ключевых высокотехнологичных производств с США (и не только), включая автомобильное производство. После нескольких месяцев не слишком приятных для Вашингтона торговых переговоров с Пекином было заключено перемирие, срок которого истекает в первой половине августа.

Уже одно это ставит под сомнение угрозу Трампа ввести в сентябре 100-процентные пошлины в отношении торговых партнеров России. К тому времени США и Китай планируют достигнуть компромисса и заключить сделку по условиям взаимной торговли. И разрушать с таким трудом достигнутые договоренности ради того, чтобы лишить Россию доходов от экспорта нефти, скорее всего, никто не будет. Это же касается и торгового соглашения США и Индии, которое, если верить представителям американской администрации, почти готово к подписанию.

Затягивание активных боевых действий ускоряет развитие кризисных явлений и делает их необратимыми

Однако все это совершенно не означает, что до истечения отведенных Трампом 50 дней соглашение о прекращении огня в Украине не будет достигнуто. Война и уже действующие санкции сделали свое дело: структурный кризис в российской экономике начался и стремительно развивается. Затягивание активных боевых действий, которые требуют постоянно растущей подпитки материальными и человеческими ресурсами, ускоряет развитие кризисных явлений и делает их необратимыми. Это понимают и в экономическом блоке правительства, и в предпринимательской среде, и во вполне лояльном Путину экспертном сообществе.

В этих условиях состязаться с только начинающей вооружаться Европой без серьезного удара по уровню жизни большей части населения Россия не в состоянии. Видимо, на это Дональд Трамп и возлагает надежды. Надо лишь потянуть время, и делать ничего не придется, все устроится само собой. Рано или поздно война все равно закончится, и у Трампа появится повод сказать, что именно он ее и завершил.