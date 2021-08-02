Подарок российской экономике. Последний шанс не промотать

Российская экономика растет - быстрее, чем материальные возможности россиян. Что мешает российскому правительству разумно распорядиться нефтяными сверхдоходами, а Федеральному резерву США остановить "печатный станок"? Об этом в новом выпуске программы “Деньги на Свободе” с Максимом Блантом.

В июне российская экономика выросла на 8,5 процентов к июню прошлого года. На прошлой неделе Росстат опубликовал свежие макроэкономические данные по результатам второго квартала. Квартальный рост оказался еще более впечатляющим.

В годовом выражении российский ВВП прибавил десять с небольшим процентов, причем это даже лучше, чем в докоронавирусном втором квартале 2019 года. Правда, только на скромные 1,5 процента. Тем не менее, о восстановлении российской экономики и даже некотором росте относительно докризисных уровней говорить вполне уместно.​

Отчитался Росстат и об уровне реальных располагаемых доходов россиян. Этот показатель с поправкой на инфляцию отражает, сколько денег остается у людей после выплаты всех обязательных взносов, включая обслуживание кредитов. Тут тоже рост, хотя ни о каких десяти процентах речь конечно же не идет. Доходы прибавили 6,8% ко второму кварталу 2020 года после снижения на 3,7 процента по результатам нынешних января-марта.

Почти семь процентов - тоже, казалось бы, неплохо. Однако их оказалось недостаточно, чтобы обеспечить восстановление к доковидному уровню. По сравнению со вторым кварталом 2019 года реальные располагаемые доходы все еще ниже на 0,8 процента.

Член Экономической экспертной группы Александра Суслина удивляется тому, что рост ВВП такой “парадоксально низкий” – всего 10 процентов:

"Лично меня если что и удивляет в официальной статистике за второй квартал, то это парадоксально низкие цифры роста российской экономики. Не следует забывать, что послужило точкой отсчета. 10% ВВП прибавил к периоду, когда были и месячный локдаун с электронными пропусками в ряде регионов, и отрицательные цены на нефть из-за ценовой войны с Саудовской Аравией. Тогда же наблюдалось обвальное падение продаж всего, что не относится к продуктам питания или дачному инвентарю. Так что рост на эти самые десять процентов должен был обеспечить один только нефтегазовый сектор. Причем без учета другого сырья, которое за год подорожало тоже на десятки процентов, а то и кратно".

Говорить о долгосрочном устойчивом росте экономики при такой ее структуре не приходится

По результатам прошлого года статистическое ведомство отчиталось о резком падении доли нефтегазового сектора в российском ВВП. И это преподносилось как тенденция, которая говорит о снижении зависимости российской экономики от экспорта энергоносителей. Однако в этом году доля нефти и газа вырастет, как минимум, вдвое. По крайней мере, если Росстат будет считать честно.

Говорить о долгосрочном устойчивом росте экономики при такой ее структуре не приходится. Особенно если принять во внимание все более жесткие стратегии перехода к низкоуглеродному, а то и вовсе безуглеродному развитию. А именно на это направлена стратегия в развитых странах. Нынешний взлет цен на нефть, газ, уголь создает дополнительный экономический стимул для развития возобновляемой энергетики. Чем дороже углеводороды, тем конкурентоспособнее киловатты, вырабатываемые на солнечных, ветровых, приливных электростанциях.

Как минимум, перестать откладывать нефтяные сверхдоходы в строго охраняемую “кубышку”

Нынешняя ситуация на рынке - это последний подарок экспортерам сырья, последний шанс изменить структуру экономики и не остаться у разбитого корыта после энергетического перехода. Но для того, чтобы Россия могла воспользоваться этим шансом, необходимо менять экономическую политику. Как минимум, перестать откладывать нефтяные сверхдоходы в строго охраняемую “кубышку” и снизить налоговое бремя. Стимулировать частные и иностранные инвестиции. Перестать сажать в СИЗО и под домашний арест всех обобщенных "Майклов Калви". Прекратить политические репрессии и финансирование марионеточных режимов на территории Украины и Грузии. Провести политическую реформу. Создать условия для отмены международных санкций, и так далее.

Но вернусь к результатам второго квартала. Пока можно считать, что с деньгами у путинского режима все в порядке. А распухший до неприличных размеров Фонд национального благосостояния позволит поддерживать сложившуюся систему в течение ряда лет после того, как цены на сырье скорректируются.

Российская экономика, в лучшем случае, вернется в состояние доковидного анабиоза

В том, что это произойдет, причем задолго до 2024 года, у меня нет никаких сомнений. Высокие цены на сырье, продовольствие, зашкаливающая “инфляция активов” (так в последние годы принято называть финансовые пузыри) — все это обеспечивается дешевыми деньгами, которые поставляют на рынок центральные банки развитых стран. Вот только потоки из этих кранов не будут литься вечно.

Статистику за второй квартал на прошлой неделе опубликовали не только в России, но и в США. Там рост экономики оказался скромнее - 6,5%. Однако обращает на себя внимание, что и инфляция там превысила 6%. Этот уровень вполне сопоставим с российским. Ставшие уже привычными раздачи денег в США заканчиваются. Федеральная надбавка к пособию по безработице перестает действовать уже в сентябре. Это скажется на доходах американских домохозяйств. Разгон потребительских цен - дополнительный удар по реальным располагаемым доходам. И сколько бы глава Федерального резерва Джером Пауэлл ни пытался уговаривать американцев, что инфляция носит временный характер и как-нибудь сама со временем рассосется, уверения его звучат все менее убедительно. Так или иначе, сворачивание программ выкупа активов и повышение ставок - это вопрос времени. Это все понимают. Спорят лишь о том, когда начнется этот процесс: в следующем году или все-таки раньше.

Предсказуемо, что денег будет меньше, цены станут ниже. А российская экономика, в лучшем случае, вернется в состояние доковидного анабиоза. По крайней мере, именно к такому сценарию, по всей видимости готовится министр финансов Антон Силуанов. В России грядет очередное повышение налогов и акцизов. Все “лишнее” в его картине мира должно изыматься в пользу государства. Чтобы потом - в “скудные годы” - было что перераспределять.

Не исключено начало “цепной реакции” и повторения событий 2008 года

Попробуем разобраться, откуда взялась уверенность в том, что даже сворачивание программы выкупа активов на баланс Федрезерва США может вызвать серьезные потрясения на мировых финансовых рынках. При всей ее привлекательности нынешняя ультрамягкая денежно-кредитная политика развитых стран имеет один неприятный побочный эффект - быстрое накопление глобального долга. Причем накопление это идет на всех уровнях - от домохозяйств до государств.

Сейчас Федеральное казначейство США гарантированно получает от Федрезерва 120 миллиардов долларов в месяц, которые помогают обслуживать уже существующий долг и финансировать бюджетные расходы. Если американский рынок госдолга лишится этой регулярной подпитки, цены на госбумаги упадут, а их доходность вырастет. Соответственно начнет расти и стоимость обслуживания госдолга. Параллельно более высокая доходность гарантированных государством облигаций вызовет переток на этот рынок денег из других сегментов. В том числе и с рынков корпоративного и потребительского кредитования. Ставки по кредитам начнут расти. Причем не только в США, поскольку многие инвесторы предпочтут продать не приносящие дохода европейские или японские бумаги и купить американские. По мере роста ставок рефинансирование долгов в частном и корпоративном секторе будет становиться все более дорогим и проблематичным. Это может привести к волне дефолтов и банкротств. Если процесс будет достаточно масштабным, не исключено начало “цепной реакции” и повторения событий 2008 года.