Климатический удар. Наводнения, углеродный налог и кошельки россиян

Сколько заплатят Европе российские металлурги в виде углеродного налога, почему природные катаклизмы повлияют на цены и борьбу с изменением климата? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

На прошлой неделе, пока Москва с большей частью Центральной России, Поволжьем, Северным Кавказом и югом Урала изнывала от непривычной даже для июля жары, пока жители Якутска задыхались от дыма из-за бушующих там больше месяца лесных пожаров, на Бельгию и запад Германии обрушились потоки воды. Рейн и многие другие реки вышли из берегов. Началось беспрецедентное наводнение.

Полная видеоверсия программы:

К середине понедельника 164 человека погибли, еще более 700 объявлены пропавшими без вести. Десятки тысяч остались без крова над головой. Про ущерб, нанесенный инфраструктуре, и говорить нечего. Какое все это имеет отношение к кошелькам россиян? Самое непосредственное. Причем влияние это можно будет ощутить уже осенью, хотя будут и серьезные долгосрочные последствия.

Спрос на продовольствие будет этой осенью куда выше предложения

Для начала надо понимать, что смыло не только дома, мосты и линии электропередач, но и поля, сады и виноградники на значительной части территории Германии, Бельгии, Нидерландов и северо-востоке Франции. Я не случайно в этом году регулярно обращаюсь к теме урожая. Судя по всему, спрос на продовольствие – особенно плодоовощную продукцию – будет этой осенью куда выше предложения. Как это повлияет на цены, в том числе и в российских дискаунтерах, понятно.

Власти, конечно, будут давить на розницу, пытаясь сдержать продовольственную инфляцию. Для того чтобы понять, что из этого получается, приведу конкретный пример, причем тоже с прошлой недели. По данным Росстата, в российских магазинах стремительно растут цены на бананы. Так вот, крупнейшим поставщиком бананов в Россию является Эквадор. Их производители отпускные цены в долларах не повышали. Доллар в России в последние месяцы тоже особо не рос, скорее наоборот. Но ретейлерам надо на чем-то зарабатывать. А тут еще Владимира Путина на прямой линии спросили, отчего в российских магазинах бананы дешевле моркови?

У моркови подешеветь шансов мало

И если взглянуть на ситуацию с этой точки зрения, повышение цен на бананы выполняет еще и психотерапевтическую функцию. Еще немного, и в головах россиян все встанет на свои места. У моркови-то подешеветь шансов мало – и после засухи в ряде российских регионов, и после разрушительных наводнений в Европе. Но бананы все равно будут дороже. Да и властям какая-никакая услуга: одним неудобным вопросом на следующей прямой линии меньше.

Но, как говорится, не хлебом единым… Масштабные разрушения в Европе приведут к необходимости восстановления. Спрос на стройматериалы, строительную технику, промышленные металлы вырастет, причем резко. Быстро нарастить объемы производства никто не в состоянии: сейчас и на мировом, и на российском рынке и без того со всем этим дефицит. Существующие мощности загружены. Так что цены на стройматериалы могут снова подскочить. Не лучшая новость для тех, кто успел купить, но не успел отремонтировать новое жилье в России.

Наконец, нынешние природные катаклизмы и температурные аномалии – лишний аргумент в пользу тех, кто выступает за активизацию борьбы с изменением климата. В минувшую среду, 14 июля, Еврокомиссия представила экологический план, предполагающий снижение к 2030 году атмосферных выбросов на 55 процентов к уровню 1990 года. План предусматривает введение трансграничного углеродного налога на импорт в страны ЕС стали, труб, цемента, алюминия, удобрений и электроэнергии. Схема отчетности по углеродному следу и налоговой базе заработает в тестовом режиме с начала 2023 года.

В Минэкономразвития России оценили дополнительные издержки местных металлургов в 7,6 миллиарда долларов. Ассоциация "Русская сталь", в которую входят крупнейшие российские компании черной металлургии, обратилась в правительство с просьбой защитить российские интересы. Например, оспорить введение трансграничного углеродного налога в ВТО.

Через 13 с половиной лет в Европе не должно остаться машин на бензине и дизеле

Помимо прочего металлурги опасаются, что проведение расчетов по сложной европейской методологии и обязательная внешняя верификация выбросов могут стать серьезным административным барьером для поставок в Европу. Перспектив у такого рода исков никаких. Так что обращение в правительство – это не более чем жест отчаяния. Верифицировать выбросы и платить все-равно придется.

Еще одна инициатива Еврокомиссии непосредственно может коснуться российской "нефтянки". Высший исполнительный орган власти Евросоюза предложил в рамках того же плана добиться к 2035 году 100-процентного сокращения выбросов автомобилями. Это значит, что через 13 с половиной лет в Европе не должно остаться машин на бензине и дизеле. Возобновляемая энергетика тоже не стоит на месте.

Так что прав, наверно, российский министр финансов Антон Силуанов, заявивший недавно, что развитие зеленой энергетики и углеродное регулирование уже в обозримом будущем могут радикально изменить мировой энергобаланс. И России надо заранее готовиться к снижению нефтегазовых доходов. Под "подготовкой" подразумевается повышение налогов. Ну, чтобы потом не повышать – лучше уж сразу, чтобы люди и бизнес привыкали, по всей видимости.

Государство собирает впрок, с каждым годом изыскивая новые способы содрать побольше

Эта позиция объясняет, почему металлурги даже пытаться не стали просить скостить им налоги или предоставить инвестиционные льготы на модернизацию производства, которая снизила бы трансграничный углеродный налог, а заодно помогла бы реально, а не на бумаге снизить выбросы. Понимают, что "генеральная линия партии" сегодня совсем в другую сторону направлена. Совсем не в ту, где упрощение налоговой системы и снижение фискального бремени стимулируют рост и модернизацию экономики. "Слезть с нефтяной иглы" сегодня вовсе не означает, что государство должно умерить свои аппетиты. Наоборот, государство собирает впрок, с каждым годом изыскивая новые способы содрать побольше.

И тот факт, что эта политика привела к "потерянному десятилетию" для экономики, потенциал роста которой всего 15 лет назад оценивался как один из лучших в мире, никого не смущает. Так что Россия, вместо ожидавшегося всеми рывка, медленно, но верно отстает и от Китая, и от развитых стран, все глубже погружаясь в болото застоя.

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Деньги и вирус. Почему битва за вакцинацию временно остановлена.

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