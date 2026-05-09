Американцы, судя по опросам, в большинстве поддерживают Украину в ее противостоянии с Россией. Одновременно у избирателей популярна и идея не тратить деньги на дела внешнего мира, а направить их на нужды американцев. Политики ищут баланс между этими подходами – это в новом выпуске "Популярной Америки" обсуждают Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и ведущий подкаста Радио Свобода "Читая новости" Валентин Барышников.

– На слушаниях в Палате представителей министру армии США Дэниелу Дрисколлу задали вопрос, рассматривает ли администрация Трампа Россию как союзника или как противника. Дрисколл ответил: "Противник".

Армия Соединенных Штатов поддерживала и была на стороне украинцев с первого дня войны

Затем ему задали вопрос о действиях администрации, ослабившей санкции против России из-за Ирана, и Дрисколл сказал, что как министр армии он не может отвечать за санкции, но: "Армия Соединенных Штатов поддерживала и была на стороне украинцев с первого дня войны. Я был в Киеве, я провел много времени с многими людьми из украинского руководства. Они фундаментально изменили то, как люди участвуют в конфликтах. Они проделали совершенно удивительную работу по внедрению инноваций. И я публично, под запись, говорю, что мы учимся у них многому, мы проводим изменения на основе их уроков. Я могу сказать, что мы, армия Соединенных Штатов, были на стороне Украины с самого начала".

Здесь важен контекст, кто такой Дрисколл. Он друг вице-президента Джей Ди Вэнса – они вместе учились Йеле, у них похожий бэкграунд, они оба служилив армии (Дрисколл вообще из семьи военных), потом изучали право, пошли в бизнес, венчурный капитал.

На посту министра армии в нынешней администрации Дрисколл очень заметен, его даже считают соперником военного министра Пита Хегсета, особенно это проявилось в истории с увольнением начальника штаба армии США Рэнди Джорджа. Хегсета критиковали за увольнение, а Дрисколл высоко отозвался о Джордже.

Дрисколл активно занимается инновациями, Трамп, как утверждается, называл его своим "парнем по дронам" – и есть важный эпизод в этой истории: в ноябре Дрисколла послали в Киев обсудить соглашению по дроновым технологиям, но еще и как переговорщика, который должен был убедить украинское руководство принять американский мирный план, который Украина считала капитуляцией. И аргумент убеждения, как утверждалось, был: вы должны пойти на сделку, потому что проигрываете войну.

Это несколько противоречит тону, который мы услышали от Дрисколла на слушаниях в Конгрессе, и тут есть диссонанс и с его дружбой с Вэнсом, который публично выговаривал президенту Зеленскому в Белом доме, и с идеологией Вэнса как голоса изоляционистов, движения "Америка прежде всего". И я не понимаю, как это работает, но именно в этих политических тонкостях кроется ответ на вопрос, будет ли Америка поддерживать Украину.

– Дрисколл выступал на слушаниях в Конгрессе прежде всего как часть эстаблишмента военного министерства США. С этой точки зрения все довольно просто: Украина – военный союзник США, значительная часть того, что украинская армия умела до начала начала войны с Россией, было получено от Соединённых Штатов. Соединённые Штаты оказали ключевую помощь и технологиями, и вооружением, и информационной поддержкой в первые месяцы и годы войны. Сейчас, конечно, еще и американская армия получают большое количество информации от Украины. Грубо говоря, война Украины с Россией – поле, на котором тестируются и новые вооружения, и новые технологии. Какие-то технологии уже устарели, оружие, которое стоит на вооружении у американской армии, подходы к ведению боев быстро устаревают. То, чему они учили украинцев 10 лет назад, это сейчас уже совершенно прошлое. И сейчас они учатся у украинцев.

И есть политическая составляющая, которая состоит в том, что президент Трамп рассматривает Путина как какую-то серьезную, важную силу. Президент Трамп смотрит на обстоятельства Украины, но считает их не такими радужными.

И, наконец, вице-президент Вэнс знает, что для того, чтобы стать президентом, ему нужно выиграть формальные или неформальные праймериз Республиканской партии в 2028 году. И вот в этих праймериз его линия – изоляционистская. Это касается не только России, это касается всего. С Дрисколлом они могут дружить, у них может быть общее мировоззрение, но политически для Вэнса важно разговаривать с изоляционистами, а Дрисколл представляет Министерство обороны США.

– Мне кажется, общество ищет баланс между подходами. С одной стороны, поддерживать Украину популярно (зимой в исследовании Фонда Рейгана по вопросам национальной обороны, свыше 60% хотели, чтобы Украина одержала победу в войне с Россией. 64% поддерживали отправку американского оружия, что на 9 пунктов больше, чем в прошлом году, при этом наблюдался рост поддержки со стороны обеих партий). С другой стороны, не тратить деньги на дела внешнего мира, направить эти деньги на нужды американцев – это тоже популярная политика.

– Это совершенно правильно. Эти два соображения доминируют. Американцы не любят тратить деньги на то, что происходит за рубежом, и даже когда тратят, то тратят мало, для них эти вопросы вообще не очень важны. И также правда, что большинство американцев, я бы сказал, подавляющее большинство поддерживают Украину, поддерживают президента Зеленского, а не Путина, считают Украину союзницей, а Россию – агрессором и геополитическим противником Америки. Но проблема в том, что это большинство американцев близко к половине, когда речь идет только о Республиканской партии. И когда речь идет о первичных выборах, когда речь идет о том, кто будет кандидатом от партии, то большую роль играет не просто большинство в партии, а то, как думают те группы, которые голосуют организованно. Изоляционисты, у них может быть не очень последовательная картина мира, но известно, что они, скорее всего, будут голосовать за того, кто им на первичных выборах пообещает, что Америка не будет участвовать в военных конфликтах за границей. Им не так уж важна Украина, им важно не участвовать в конфликтах за границей. Уже сейчас эта группа избирателей, которая сильна внутри Республиканской партии, находится, можно сказать, на грани нервного срыва, потому что президент Трамп обещал, что не будет втягивать Америку в новые войны, и втянул в новую конфликт. Соответственно, мне кажется, что когда Джей Ди Вэнс говорит символические изоляционистские вещи, он им сигнализирует: я абсолютно ваш человек, мы не будем участвовать ни в каких зарубежных авантюрах. Тем более, что его основным конкурентом за пост кандидата от Республиканской партии в двадцать восьмом году является госсекретарь Марко Рубио, которыйт является сторонником активной внешней политики. Соответственно, для Вэнса быть четко изоляционистом – это возможность застолбить за собой этих избирателей внутри Республиканской партии. Ему абсолютно не важно, что с этими позициями ему очень трудно придется потом на общих выборах и трудно придется быть президентом, но он не будет участвовать в общих выборах, если до этого не станет кандидатом от республиканцев. Поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы стать кандидатом от республиканцев. Когда он станет, он займет позицию по Украине гораздо более близкую к большинству по общественному мнению. Но пока до этого не дошло, его позиция изоляционистская.

– В опросе Harvard/Harris баланс положительного и отрицательного отношения к Украине +12, в России -50, наравенс Ираном и ХАМАС.

Последний опрос YouGov:, 62% американцев больше сочувствуют Украине, 2% – России, а 22% – ни одной из сторон.

27% американцев хотят увеличить военную помощь Украине, 28% хотели бы сохранить ее на прежнем уровне, 11% – сократить помощь Украине, а 11% – полностью её прекратить.

37% республиканцев хотят сократить или прекратить военную помощь Украине, что ниже показателя в 47% в декабре и пикового значения в 60% в марте 2025 года.

Президента Трамп во время интервью консервативному медиа Salem News Channel спросили, стал ли тот лучше относиться к Зеленскому после того, как Украина предложил союзникам США антидроновые средства. Трамп назвал Зеленского "хитрым парнем", но тут же заметил, что президент Украины ему "нравится". "Мне кажется, я всегда ладил с ним, за исключением того случая в Овальном кабинете, когда он, мне кажется, был несколько агрессивным", – сказал Трамп, имея в виду словесную перепалку между ним, Вэнсом и Зеленским 28 февраля 2025 года.

Является ли общественное мнение ограничением для взглядов самого Трампа?

– Говорить про президента Трампа, что он зависим от общественного мнения – это неправильно, потому что на протяжении всей карьеры он временами занимал изначально непопулярные позиции, он может занимать какие-то позиции, которые противоречат общественному консенсусу, но в то же время он человек очень чувствительный к медиа-перспективе, к имиджу, к общественному мнению. Он любит силу и не любит слабость. Есть Путин, который ему рассказывает про то, что он сейчас вот может захватить Донбасс, если с ним не заключат мира, что за месяц захватит новые территории, выйдет к Днепру, захватит Харьков. А потом Трамп видит, что российские войска не продвигаются, что все это дается совершенно невероятной ценой, что Путину приходится ему звонить и просить попросить Зеленского о перемирии на 9 мая. И его отношение меняется. Трамп уважает силу и он в Зеленском тоже уважает силу.