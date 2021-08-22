Подготовка к переменам внутри России. Зачем нужна "Крымская платформа"

23 августа, за день до 30-летия независимости Украины, начинается первый саммит "Крымской платформы". В Киев приезжают делегации 45 стран и международных организаций. В Москве приложили максимум усилий для дискредитации международной площадки по Крыму, здесь форум называют "шабашем" и грозят его участникам последствиями. Тем не менее, еще до того, как стала известна точная дата проведения саммита, в декабре прошлого года, представитель российского МИДа Мария Захарова не исключала участия в этой инициативе Москвы, но при условии, что будут обсуждаться в том числе поставки воды и электроэнергии на полуостров.

Создать "Крымскую платформу" президент Украины Владимир Зеленский предложил в сентябре 2020 года во время выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН. Планируется, что платформа будет функционировать на четырех уровнях: при участии глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов из разных стран. Первоочередная цель Киева – сформировать коалицию стран для поддержки освобождения Крыма, Черного и Азовского морей от российской оккупации и преодоления ее негативных последствий. Пока к инициативе Украины присоединилась примерно половина государств, которые в марте 2014 года на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержали резолюцию 68/262 об осуждении аннексии Крыма РФ. "Крымская платформа" призвана вернуть тему Крыма в международную повестку дня и усилить санкционное давление на Москву.

Участники "Крымской платформы" – 46 государств и международных организаций. Делегацию США возглавляет министр энергетики Дженнифер Гренголм, Германии – министр экономики Петер Альтмайер. Присутствовать на саммите согласились представители из всех стран Евросоюза, Великобритании, Грузии, Молдовы, Турции, Северной Македонии, Швеции, Австралии, Новой Зеландии, Японии и Канады. В их числе девять президентов, четыре премьер-министра, 13 министров иностранных дел, а также 8 послов соответствующих государств в Украине. На форуме в Киеве они обсудят ключевые проблемы аннексированного Россией полуострова, включая гуманитарные и вопросы безопасности.

Кампания Москвы против "Крымской платформы"

Россия, констатируют эксперты, задействовала все свои возможности, чтобы если и не сорвать киевский саммит, то существенно понизить уровень представительства стран-участниц. Как отметила в интервью изданию ZN.UA заместитель представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева, используя в том числе экономические рычаги, Россия заблокировала участие в "Крымской платформе" ряда стран Южной и Латинской Америки, Азии, Африки. Изначально в Москве заявляли о готовности обсуждать в рамках новой инициативы Киева актуальные для полуострова проблемы – от возобновления подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу до восстановления транспортного сообщения, однако впоследствии риторика российских властей радикально изменилась, вплоть до угроз внести участников форума в "черный список" недружественных государств. Украина в итоге не направила в Москву приглашение принять участие в саммите, хотя изначально такие планы были.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров накануне назвал киевский форум "шабашем". В Кремле заявляют, что вопрос Крыма закрыт и не может быть предметом международных переговоров. За три дня до открытия "Крымской платформы" правительство России объявило о расширении сформированного еще осенью 2018 года санкционного списка украинцев, включив в него еще 30 человек, в том числе главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. В ответ Киев обвинил российские власти в провокации в преддверии саммита по Крыму и пообещал отреагировать на такой шаг "государства-оккупанта".

Крымская декларация и безопасность в Черном море

Участники киевского саммита подпишут 23 августа Крымскую декларацию, к которой впоследствии могут присоединиться и страны, не участвовавшие в учредительном форуме "Крымской платформы". Документ фиксирует непризнание аннексии Россией украинского Крыма, в нем также говорится о недопустимости нарушения прав человека на полуострове, необходимости обеспечения безопасности в Азово-Черноморском регионе, о свободе судоходства и специальных ограничительных мерах в отношении РФ. Существуют опасения, что Россия может атаковать украинскую территорию с Черного моря и блокировать проход торговым судам, следующим в или из украинских портов. Что может сделать для предотвращения таких угроз "Крымская платформа", рассуждает главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко:

Пока сложно сказать, можно ли на практике обеспечить безопасность судоходства в Черном море

– Крымская декларация – политический документ, который лишь провозглашает направление будущей деятельности. В дальнейшем потребуется, условно говоря, под каждый тезис конкретный план действий. Полагаю, что конкретный план существует. Во всяком случае, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упомянул ранее, что есть заготовки по морской тематике. И об этом же намекал недавно президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинским журналистам из Крыма на острове Змеиный. Думаю, что по итогам саммита стоит ожидать такое новшество, как совместный проект по поддержанию морской безопасности. Эту тему давно продвигают и поддерживают достаточно много экспертов не только в Украине, но и за рубежом, в том числе, например, генерал Ходжес (бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес. – Прим. РС). Смысл этого проекта заключается в том, чтобы силами черноморских стран НАТО – Болгарии, Румынии, Турции, а также ВМС Украины, Грузии и с участием ВМС Великобритании, США и других государств Североатлантического союза по ротационному принципу – создать в Черном море новый совместный военно-морской проект с целью регулярного, постоянного патрулирования военными кораблями основных международных маршрутов в Черном море. Основных международных маршрутов там несколько. Первый и самый большой по объемам трафика и грузопотоку маршрут между проливом Босфор и портами: румынским – Констанцы, болгарскими – Варной, Бургасом и украинскими – Одесса, Черноморск, Южный, Херсон, Николаев. Второй маршрут: между украинскими и грузинскими портами Черного моря – Батуми и Поти. Третий маршрут: между Босфором и портами Грузии. Самый сложный маршрут: от Босфора через Керченский пролив к украинским портам Азовского моря – Мариуполю и Бердянску. Пока сложно сказать, можно ли на практике обеспечить безопасность судоходства по этому маршруту. Однако понятно одно: после демонстративного прохождения британского ракетного эсминца Defender в июне этого года по маршруту Одесса – Батуми с заходом у берегов Крыма в 12-мильную оккупированную Россией зону украинского моря (Министерство обороны России тогда заявляло, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца) – любые проливы в мире нельзя перекрывать, они пользуются режимом свободного прохода. И если Украина создаст для этого условия, отменив совершенно позорный Договор о совместном с РФ использовании Азовского моря и Керченского пролива, принятого под давлением Москвы после украинско-российского конфликта вокруг острова Тузла в 2003 году, то, думаю, мы с точки зрения международного морского права окончательно сможем говорить о том, что это обычный международный пролив (Керченский пролив. – Прим. РС) и там действует право мирного прохода судов. Но в целом мы должны понимать следующее: когда в Черном море присутствуют нечерноморские корабли стран НАТО, особенно оснащенные современным оружием – ракетные эсминцы, фрегаты и крейсеры, в эти дни вероятность атаки России на территорию Украины с моря и оккупированного ею Крыма минимальна. То есть это элемент сдерживания России. И обратная сторона – когда таких кораблей НАТО в Черном море нет, то это время – благоприятное для атаки Украины с моря.

– Существует и вероятность того, что Россия с целью нанесения Украине существенного экономического ущерба может заблокировать в Черном море проход торговых судов, следующих в или из украинских портов.

– Реализация такого сценария возможна при блокировании движения коммерческих судов по первому, основному маршруту в Черном море: между Босфором и портами Румынии, Болгарии, Украины. Это 95 процентов грузооборота украинских портов, огромная часть и экспорта, и импорта. И блокада Россией Черного моря реальна, поскольку между нашим островом Змеиный и захваченной у нас Россией самой западной буровой морской платформой на Одесском месторождении не очень большое расстояние (после аннексии Россией Крыма для безопасного прохода торговых судов в украинские порты Черного моря осталась 50-километровая полоса между украинским островом Змеиный и буровой установкой "Таврида", которая с 2014 года находится под контролем РФ. В случае захвата россиянами острова – о такой угрозе все громче говорят политики и эксперты в Киеве – доступ в украинские порты может быть перекрыт кораблями российского Черноморского флота. – Прим. РС). Поэтому речь идет о патрулировании морской акватории, чтобы на этом маршруте постоянно присутствовали военные корабли стран НАТО и их партнеров. Патрулирование, сопровождение военными кораблями торговых судов – весьма эффективные меры. В присутствии иностранного военного корабля корабль страны-агрессора не пойдет на применение оружия либо на какие-либо противоправные действия, во всяком случае, если не будет команды создать повод для войны, – отмечает Андрей Клименко.

Россия превратила Крым в военную базу

После аннексии Крыма Россия существенно увеличила свое военное присутствие в Крыму, реконструируя захваченные на полуострове украинские военные объекты, сооружая новые военные базы и размещая новые радиолокационные станции. Милитаризации Крыма угрожает не только Украине, но и странам НАТО. По словам первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джепаровой, Россия продолжает обустраивать инфраструктуру на полуострове и под размещение не только обычного, но и ядерного оружия. "Пока Крым выглядит как милитаризованный остров, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения и уменьшением коренного населения и туристической привлекательности. Что можно сделать? Нужно каждый день бить в колокола", – заявил украинский президент Владимир Зеленский, уточнив, что таким колоколом и будет "Крымская платформа". Сможет ли президентская инициатива стать эффективной международной площадкой? Слово – главе Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимиру Фесенко:

– Запуск "Крымской платформы" – уже показатель ее эффективности, во всяком случае на старте. Потому что было огромное сопротивление России. На самом высоком уровне Москва часто жестко и резко предупреждала самые разные страны о недопустимости участия в киевском саммите, грозила различными последствиями. Но остановить создание платформы не удалось. Каковы критерии эффективности "Крымской платформы"? Традиционная болезнь украинских политиков, экспертов, не говоря уже о рядовых гражданах, – завышенные ожидания. Если мы будем оценивать новую международную площадку с точки зрения, поможет она или нет вернуть нам Крым, то на сегодня (подчеркиваю эту неприятную и непопулярную вещь) нет инструментов, которые могли бы вернуть Крым Украине. Эффективность платформы будет зависеть от постоянной дипломатической активности, привлечения внимания к теме Крыма, координации действий по крымской проблематике вместе с нашими партнерами – совместные заявления, акции и дипломатические инициативы на разных уровнях. Вот это и будет показатель эффективности. Если эта организация будет постоянно о себе напоминать, регулярно демонстрировать свою активность и показывать высокий уровень координации, это и будет критерием ее эффективности, – подчеркивает Владимир Фесенко.

Несмотря на обещание, на саммите не будет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Вместо него в Киев делегировали министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. Тем не менее, участие Анкары и на таком уровне крайне важно для Киева, – считает научный сотрудник Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд:

– Турция – страна Черноморского региона, в которой проживает много крымских татар. Крымскотатарский фактор учитывается в политике Эрдогана, который неоднократно заявлял, что Турция никогда не признает Крым частью Российской Федерации. У Анкары немало конфликтов с Москвой. И поддержку турецкими властями "Крымской платформы" можно рассматривать и в контексте зарождающегося союза Турции и Украины, – предполагает Андреас Умланд.

Украина приглашала на саммит и Китай, правительство которого после подписания в декабре 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США Будапештского меморандума выступило с заявлением о предоставлении Украине гарантий безопасности в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Однако Пекин ожидаемо проигнорировал приглашение Киева. Отказался от участия в "Крымской платформе" и Азербайджан, что в дипломатических кругах связывают с осторожностью Баку из-за роли, которую сейчас играет Россия на Южном Кавказе.

В ходе визита в Москву 20 августа канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила, что позиция Берлина по Крыму остается неизменной: аннексия Россией Крымского полуострова является нарушением территориальной целостности Украины. Через два дня после встречи с российским лидером Владимиром Путиным Меркель прибыла на переговоры в Киеве. В воскресенье, 22 августа, с президентом Украины Владимиром Зеленским Меркель обсудила выполнение Минских соглашений по Донбассу, соглашение касательно российского газопровода "Северный поток – 2" и гарантии энергетической безопасности для Украины. Из рук Зеленского Меркель, которая предстоящей осенью покинет пост канцлера ФРГ, получила наивысшую награду Украины – орден Свободы. Тем не менее, в саммите она принимать участие не будет, однако заявление о том, что Берлин не признает аннексию Крыма Россией, в Киеве еще раз прозвучало. Сразу после переговоров глава немецкого правительства улетела в Берлин.

Неучастие в киевском форуме по Крыму президентов Франции и Турции Эммануэля Макрона и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также канцлера Германии Ангелы Меркель в том числе связано с кампанией Москвы против "Крымской платформы", – считает Владимир Фесенко:

– Безусловно, на отказ от участия в саммите этих лидеров повлияло давление России, но это также и их собственное решение, конечно. Для нас важно, что и эти страны будут представлены на киевском форуме. По уровню представительства такого числа первых лиц в Украине еще никогда не было. Саммиты были – и чернобыльский (в апреле 2011 года. – Прим. РС), и саммит ОБСЕ (в декабре 2013 года. – Прим. РС), но такого сочетания количества участников и уровня представительства, включая глав государств и правительств, еще не было никогда. Что касается Франции, Германии и Турции, мы видим специфическую ситуацию – поиск баланса в отношениях как с Россией, так и с Украиной. С одной стороны, они не признают аннексию Крыма и поддерживают Украину в борьбе за Крым в дипломатической форме, поэтому их высокопоставленные представители участвуют в "Крымской платформе", а с другой стороны – они не хотят ссориться с Путиным, с российской властью, – резюмирует Владимир Фесенко.

Создание "Крымской платформы" – важный элемент в борьбе Украины за возвращение своих территорий, – убежден депутат Верховной рады Украины, сопредседатель межфракционного объединения "Крымская платформа" Рустем Умеров:

У нас есть дорожная карта по Донбассу. Подобный план должен быть разработан и по Крыму

– Мы хотим обсудить на саммите в Киеве с нашими международными партнерами политические, дипломатические шаги, призванные вынудить Россию покинуть наши территории – Крым и части Донецкой и Луганской областей. Мы хотим услышать мнение наших коллег и международных партнеров. У нас есть дорожная карта по Донбассу. Подобный план должен быть разработан и по Крыму.

– В решении вопроса деоккупации Крымского полуострова, как заявляют украинские власти, необходимо усиление западных санкций в отношении РФ и вынесение вердиктов международными судами по искам Украины против России.

– Мы всегда были последовательны в своих действиях и выступаем за дипломатический ненасильственный путь возвращения оккупированных территорий. Мы человекоцентричны, и жизнь человека для нас важна. На нашей стороне международное право. Мы – за верховенство права и справедливость. Соответственно, все цивилизованные инструменты могут быть применены к России, включая и санкции. До тех пор, пока они не вернут территорию суверенного государства. Насколько должны быть сильны эти санкции? Думаю, что они должны быть настолько существенны, чтобы Россия села за стол переговоров для политического и дипломатического решения этой проблемы. Дипломатия и политика – наши основные инструменты. Нас поддерживает Запад. А Россия практически все делает нелегально, незаконно и нецивилизованно.

– Весной президент Зеленский своим указом ввел в действие утвержденную Советом национальной безопасности и обороны Украины Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма, а летом Верховная рада приняла важные документы из пакета "Крымской платформы": закон о коренных народах и закон об отмене свободной экономической зоны "Крым", которая, несмотря на международные санкции, позволяла получать преференции на полуострове крупному украинскому бизнесу. На очереди – законы о санкциях и политических заключенных. Что предполагают эти документы?

– Эти законопроекты давно обсуждаются. В их подготовке принимают участие представители и правительства, и Офиса президента Украины. Мы политически присоединялись к санкционным решениям Совета Евросоюза по Крыму, но ни разу их не имплементировали из-за отсутствия в национальном законодательстве соответствующих процедур. Для урегулирования этих проблем необходимо кодифицировать законодательство в сфере санкций. В Крыму есть политические узники. Они нуждаются в политической, гуманитарной, социальной помощи. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий находится в контакте с политическими узниками и координирует эту работу. Необходимо доработать все наши инициативы и принять закон, который бы определил статус политических заключенных.

– В правительстве Украины не раз заявляли, что подача днепровской воды в Крым будет возобновлена только после деоккупации полуострова. Эта позиция власти остается неизменной или же могут возникнуть условия, при выполнении которых Кремлем воду по Северо-Крымскому каналу могут пустить?

– Позиция неизменна. Подача воды возможна только после деоккупации Крыма. Эта норма прописана в том числе и в принятом украинским парламентом в июле законе об отмене свободной экономической зоны "Крым". Мое личное мнение: вопрос о подаче днепровской воды в Крым – вопрос национальной безопасности Украины, и он не должен обсуждаться публично. Есть закон, и мы должны неукоснительно его соблюдать, – заключает Рустем Умеров.

Перспективы "Крымской платформы"

Одним из результатов киевского саммита станет создание постоянно действующего офиса "Крымской платформы" как одного из инструментов деоккупации Крыма. Не окажется ли "Крымская платформа" очередной бюрократической структурой, работающей лишь на имидж главы государства Владимира Зеленского?

– Сейчас "Крымская платформа" – это площадка для обсуждения крымской темы с широким ее освещением в общественном медийном пространстве, чтобы продемонстрировать поддержку Украины в основном со стороны Запада. Думаю, что прямого и быстрого эффекта от "Крымской платформы" не будет. Она зафиксирует позицию ее участников касательно непризнания Крымского полуострова российским. Но "Крымская платформа" может сыграть важную роль в случае смены руководства, а может, и режима в России. И тогда, как мне представляется, многие вопросы будут обсуждаться заново, в том числе и Крым, и Донбасс, и Абхазия, и Приднестровье. В такой момент подобные инициативы могут приобрести реальное значение и дать какой-то эффект. Пока же "Крымская платформа" – одна из символических акций, которая может подготовить Украину к будущим переменам внутри России, – полагает научный сотрудник Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд.

Уход Владимира Путина с поста президента России вряд ли кардинально изменит российскую позицию по Крыму, – прогнозирует Владимир Фесенко:

– Будем реалистами, в ожидаемой перспективе в России не произойдет смена власти. Но даже если Путин уйдет – ситуация может только ухудшиться. Потому что может усилиться степень агрессивности российской власти [по отношению к Украине]. Думаете, что Путин – это дно и хуже быть не может? Я разочарую приверженцев такой точки зрения. Может. И может быть гораздо хуже, чем сейчас. Путин достаточно гибок, и он, что очень сейчас заметно, заинтересован в сохранении отношений с Западом, особенно с европейскими лидерами, а также в выстраивании особых отношений с США. В России могут прийти к власти вообще "кондовые" консерваторы, имперцы, которые могут проявить еще большую агрессивность. Единственный сценарий, при котором возможно возвращение Крыма, и то, если украинские власти будут к этому готовы и будут проявлять активность, – это системный, масштабный кризис российской политической системы, российской государственности. По аналогии что-то похожее на то, что происходило в 1917–1918 годах с Российской империей, и то, что происходило с Советским Союзом в 1991 году. Вот тогда шанс появится. И решение крымского вопроса в этом случае будет зависеть не от переговоров, а от самой возникшей ситуации, – предполагает политолог Владимир Фесенко.