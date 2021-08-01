Поднадзорные перевозки. Мэрия Москвы начала контролировать услуги такси

С 1 августа в Москве и Московской области начинает действовать система госконтроля за такси. Столичная мэрия пытается заставить отрасль платить налоги, контролировать здоровье таксистов и их рабочий день. Прогнозы о том, к чему приведут нововведения, разнятся.

Власти хотели сделать обязательной новую систему с 1 августа, но в последний момент перенесли на две недели, как заявили Радио Свобода в Департаменте транспорта Москвы, "по многочисленным просьбам бизнеса". В тестовом режиме госконтроль осуществляется с весны этого года. С 1 августа приоритет в предоставлении заказов будет отдаваться уже зарегистрированным водителям, а с 14 августа таксист, не зарегистрированный в новой системе, не сможет получать заказы по Москве и области через интернет-агрегаторы.

"Меня новая система пока не коснется", – рассказывает водитель Тимофей.

Тимофей работает на черной Audi в его собственности, получает клиентов не через интернет-агрегаторы, а по телефону от небольшой компании в одном из районов столицы. В ожидании пассажиров, он останавливается на центральной площади этого же района: жители знают, что там можно найти таксистов.

Систему госконтроля начали создавать по просьбе Антитеррористической комиссии Москвы

"Желтые [автомобили] сейчас трясут. Многие мигранты уходят из такси на стройки. Понятно, почему за них взялись. Сейчас лето. Они приезжают в Москву, арендуют автомобиль. На съеме квартиры экономят, в арендованных машинах и живут. В туалет ездят в лес, на парковке выставят тапочки за дверь и спят прямо в машине. Работают на износ: такой водитель легко может уснуть за рулем от переутомления", – продолжает Тимофей.

Роберт Ян, транспортный аналитик из компании "Бюро Икс", рассказал, что в Москве ежедневно совершается порядка миллиона выездов такси, а всего работает около 80 тысяч таксистов. Новая система контроля называется КИС "АРТ" – Комплексная информационная система "Аналитика работы такси". Её внедрением и в Москве, и в Московской области занимается столичный Департамент транспорта. Ян предполагает, что КИС "АРТ" значительно повысит собираемость налогов в отрасли.

КИС "АРТ" начали создавать в прошлом году по требованию Антитеррористической комиссии Москвы. Это довольно загадочный орган: на его официальной странице даже не указан состав комиссии. Судя по представленной там информации, комиссия под руководством мэра Сергея Собянина собирается раз в несколько месяцев, обсуждает широкий круг вопросов, связанных с профилактикой терроризма.

Центр организации дорожного движения (структура столичного Дептранса) заплатил 93 миллиона рублей ООО "Интермобилити" и почти 30 миллионов рублей ООО "Стандартпроект" за разработку КИС "АРТ". "Интермобилити" и "Стандартпроект" – частные компании, регулярно получающие заказы от столичной мэрии.

Здоровье и техосмотр

Правила КИС "АРТ" доступны на ресурсах мэрии Москвы и "Яндекса". Из них можно почерпнуть, например, информацию о том, что таксисты теперь не смогут работать более 11 часов в сутки, у них должен быть аккаунт на "Госуслугах" и оформленный СНИЛС, а водительский стаж – не менее трех лет. Водители будут обязаны проходить регулярные медицинские и технические осмотры в таксопарках. В КИС "АРТ" будут храниться некие цифровые профили водителей. Власти утверждают, что пассажирам они не будут доступны, зато будут доступны хозяевам таксопарков, которые будут принимать решения на основе этих профилей о принятии водителей на работу.

"Я пока не регистрировался в КИС “АРТ”. Посмотрим, удастся ли мне получать заказы. Сейчас, чтобы заработать, приходится работать по 13–14 часов в сутки. Совершенно точно: если система будет работать так, как декларируется, таксистов станет меньше, приезжать на вызовы машины будут дольше и поездки подорожают", – рассказывает таксист Арутюн.

Роберт Ян из "Бюро Икс" соглашается, что цены для пассажиров вырастут, но не считает, что рост будет многократным. Он сравнивает ситуацию в такси с той, какая была в торговле, когда от вещевых рынков с антисанитарией и контрафактом происходил переход к торговым центрам: "В ТЦ дороже, чем на полулегальных рынках, но это более привлекательная модель потребления".

Ян соглашается, что, когда таксистов заставят платить налоги, их доходы снизятся. Он прогнозирует, что если сейчас таксист в состоянии заработать в Москве примерно 70 тысяч рублей в месяц, вскоре сможет около 50. Но 70 тысяч – это негарантированные деньги. В новых условиях, надеется аналитик, в такси будут развиваться официальные трудовые отношения – с гарантированным доходом, возможностью взять отпуск и больничный.

Сейчас распространена практика, когда таксопарк сдает машину в аренду на сутки и мало интересуется, что с ней происходит. Теперь один человек не сможет работать на машине более 11 часов. Таксопарк будет заинтересован, чтобы автомобиль использовался минимум двумя людьми в сутки. Соответственно, с ними придется оформлять длительные трудовые отношения.

Водителям, которые не захотят работать с КИС "АРТ", по мнению Яна, не останется места в профессии. Москвичи уже привыкли заказывать такси через агрегаторы и вряд ли начнут вновь "голосовать" у дорог. Есть "серая зона" – машины, которые стоят у станций метро или вокзалов, но это узкий сегмент рынка, уже давно поделенный.

С паспортом в руках

Водителей заставляют фотографироваться с паспортом в руках. Непонятно, насколько защищены персональные данные

В конце июля профсоюз "Таксист" направил в мэрию Москвы и правительство России просьбу постепенно вводить в действие новую систему госконтроля. Советник председателя профсоюза таксистов Евгений Грэк рассказал Радио Свобода, что в отрасли разделяют основные идеи новой системы. "Но пока это не более, чем декларация. По факту никаких ограничений для работы в такси не возникает. Законодательные акты отсутствуют, пока есть некая вещь, сделанная программистами, – сейчас система вне правового поля. Агрегаторы уже говорят водителям: не переживайте, у тех, у кого не получилось зарегистрироваться, всё будет хорошо. У нас есть скриншоты, которые присылают водители. Не думаю, что они заморачивались, чтобы их подделывать. Легальные таксопарки – у которых есть территория, ремонтная зона, медики, механики, – стоят на ушах, пытаясь зарегистрировать в системе своих водителей. То приходят отказы, то система не пропускает, то виснет, ответы ждут по несколько дней или даже недель. В службу поддержки люди дозвониться не могут. Даже после подтверждения через "Госуслуги" водителей заставляют фотографироваться с паспортом в руках. Непонятно, насколько защищены персональные данные", – отмечает Грэк.

Агрегаторы такси высказываются о новой системе сдержанно. "Власти Москвы хотят знать, кто находится за рулем автомобилей такси, и основная коммуникация города сейчас направлена на таксопарки и водителей, которые в них работают. Мы со своей стороны информируем партнеров о том, что такое КИС "АРТ" и как зарегистрироваться в системе таксопаркам и водителям, выполняющим заказы в Москве и Московской области", – заявили в пресс-службе "Яндекс.Такси".

Пресс-служба "Ситимобила" не предоставила комментарий на момент публикации материала.

Заместитель руководителя Дептранса Москвы Дмитрий Пронин рассказал, что по многочисленным просьбам бизнеса система мониторинга такси КИС "АРТ" будет запущена 14 августа: "Она полностью готова к работе. Почти 97 процентов активных московских и подмосковных водителей зарегистрировались в ней. На конец июля эта цифра составляет около 60 тысяч человек. Но ещё остались индивидуальные предприниматели, которые не могут подать документы, потому что находятся не в Москве. В связи с этим мы приняли решение продлить сроки запуска системы до 14 августа. За это время мы уточним у полиции всю переданную информацию, при необходимости свяжемся персонально с водителями. С 1 августа приоритет в получении заказов будет отдаваться тем, у кого есть цифровой профиль в системе. Субсидии на покупку машин также будут выдаваться только зарегистрированным в системе. Мы провели дополнительные консультации с агрегаторами и ассоциацией перевозчиков, они согласны, что ввод системы не повлияет на рынок. Цены и количество машин должны остаться на прежнем уровне", – говорит Пронин.