Кремль размагничивает бизнес?

Продажа госбанку ВТБ торговой сети "Магнит", переход все новых частных банков под контроль государства, махинации Росстата со статистическими данными. Таковы события, наложившиеся на избирательную кампанию в России.

К чему приведет курс власти на коррупционное огосударствление?

Предвыборную ситуации в экономике обсуждают член штаба Алексея Навального политик Владимир Милов и соратник Ксении Собчак доктор экономических наук, глава Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, экономический обозреватель Дмитрий Бутрин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 21 февраля в 19:05.