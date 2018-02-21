Кремль размагничивает бизнес?

К чему приведет курс власти на коррупционное огосударствление? Обсуждают Владимир Милов, Владислав Иноземцев, Дмитрий Бутрин
Продажа госбанку ВТБ торговой сети "Магнит", переход все новых частных банков под контроль государства, махинации Росстата со статистическими данными. Таковы события, наложившиеся на избирательную кампанию в России.
К чему приведет курс власти на коррупционное огосударствление?
Предвыборную ситуации в экономике обсуждают член штаба Алексея Навального политик Владимир Милов и соратник Ксении Собчак доктор экономических наук, глава Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, экономический обозреватель Дмитрий Бутрин.
Ведет передачу Михаил Соколов.
Прямой эфир программы "Лицом к событию" 21 февраля в 19:05.
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