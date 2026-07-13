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Время Свободы

"Батька мыслит по-советски". Лукашенко зовет узбекистанцев в Беларусь

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 13 июля
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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 13 июля
by Радио Свобода

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Информационный дайджест «Время Свободы» с Андреем Шароградским. Понедельник, 13 июля

01:07 Умер активно поддерживавший Украину американский сенатор-республиканец Линдси Грэм

03:09 Саммит «Коалиции желающих» в Париже

04:51 Как быстро Украина научится производить системы “Patriot”

10:25 Владимир Зеленский сообщил о привлечении к ответственности виновных во взрывах в Вишнёвом

12:48 Задержан политик Борис Надеждин

15:22 США и Иран обмениваются ударами, 2 года со дня покушения на Дональда Трампа в Пенсильвании

19:30 Почему Лукашенко зовет в Беларусь узбекистанцев, Россия ужесточила правила для мигрантов, а Оренбург не может себе позволить северокорейских дворников

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

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