"Батька мыслит по-советски". Лукашенко зовет узбекистанцев в Беларусь

Информационный дайджест «Время Свободы» с Андреем Шароградским. Понедельник, 13 июля
01:07 Умер активно поддерживавший Украину американский сенатор-республиканец Линдси Грэм
03:09 Саммит «Коалиции желающих» в Париже
04:51 Как быстро Украина научится производить системы “Patriot”
10:25 Владимир Зеленский сообщил о привлечении к ответственности виновных во взрывах в Вишнёвом
12:48 Задержан политик Борис Надеждин
15:22 США и Иран обмениваются ударами, 2 года со дня покушения на Дональда Трампа в Пенсильвании
19:30 Почему Лукашенко зовет в Беларусь узбекистанцев, Россия ужесточила правила для мигрантов, а Оренбург не может себе позволить северокорейских дворников
Эта ссылка открывает доступ даже там, где сайт заблокирован
-
Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»