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В Новошахтинске задержан открывший огонь по полицейским дезертир

В Ростовской области задержан подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в Новошахтинске в минувший вторник. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

Телеграм-канал Avtozak Live без указания источника сообщает, что задержанный является бойцом "ЧВК Вагнер". Это 38-летний Павел Николин, который с 2016 года отбывал срок уфимской ИК-4 по обвинению в ограблении. В этом году он был завербован в "ЧВК Вагнер". Такую же информацию сообщает Baza. Издание утверждает, что при задержании Николин оказывал сопротивление.

Нападение на полицейских было совершено 6 декабря. Мужчина в камуфляже опознавательных знаков обстрелял патруль полиции. Один сотрудник МВД был ранен. Выезды из города были перекрыты блокпостами, а граждан попросили не выходить на улицу.

  • Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, "ЧВК Вагнера" начала вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Вербовкой, как сообщали журналистские расследования, занимается лично бизнесмен Евгений Пригожин, для этого он посетил свыше десяти колоний в разных областях страны
  • "ЧВК Вагнера" – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Организация считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов группы подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.

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