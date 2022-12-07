В Новошахтинске задержан открывший огонь по полицейским дезертир

В Ростовской области задержан подозреваемый в нападении на сотрудников полиции в Новошахтинске в минувший вторник. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

Телеграм-канал Avtozak Live без указания источника сообщает, что задержанный является бойцом "ЧВК Вагнер". Это 38-летний Павел Николин, который с 2016 года отбывал срок уфимской ИК-4 по обвинению в ограблении. В этом году он был завербован в "ЧВК Вагнер". Такую же информацию сообщает Baza. Издание утверждает, что при задержании Николин оказывал сопротивление.

Нападение на полицейских было совершено 6 декабря. Мужчина в камуфляже опознавательных знаков обстрелял патруль полиции. Один сотрудник МВД был ранен. Выезды из города были перекрыты блокпостами, а граждан попросили не выходить на улицу.