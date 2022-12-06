В Новошахтинске Ростовской области мужчина в камуфляжной форме без опознавательных знаков обстрелял патруль полиции. Один человек ранен, власти считают, что подозреваемый может быть дезертиром из российской армии. Выезды из города перекрыты блокпостами, граждан попросили не выходить на улицу, — передаёт 161.ru.

Нападение на полицейских произошло днём 6 декабря, в лесополосе. Полицейские увидели там человека в камуфляже во время обхода. Когда его попросили выйти, он открыл огонь из автоматического оружия.

В Новошахтинске расположен пограничный пункт между Россией и Луганской областью Украины. С 2014 года со стороны Украины его контролировали пророссийские сепаратисты. Осенью Россия объявила Луганскую область частью своей территории и пункт был закрыт.

Раненый полицейский находится в состоянии средней тяжести. По разным данным, к нему вылетели врачи из Ростова-на-Дону или он сам отправлен в город санитарной авиацией.

С начала года в России выявили почти пять тысяч преступлений с использованием оружия или взрывчатых веществ, что на 29,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидируют по этому показателю граничащие с Украиной Курская и Белгородская области, свидетельствует статистика МВД.

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