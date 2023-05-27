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Подозреваемого в поджоге Корана доставили в СИЗО в Чечне

Жителя Волгограда Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана, доставили в СИЗО Грозного, сообщает РИА "Новости".

Как пишет агентство, у стен изолятора Журавеля встретили "возмущенные жители региона", некоторые из них держали в руках плакаты, в том числе с призывом к "народному суду". На видео несколько мужчин держат однотипные плакаты с надписями: "Руки прочь от Корана!", "Народный суд сатанисту!", "Россия – страна религий!".

О том, что Журавеля будут судить именно в Чечне, ранее заявил министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев. По его словам, такое решение принято по инициативе федеральных органов власти. Перед этим передать дело в Чечню поручил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

19-летнего Никиту Журавеля обвиняют в оскорблении чувств верующих. Ему грозит до трех лет лишения свободы. В понедельник суд в Волгограде арестовал его на два месяца. Во время заседания Журавель, как отмечается, извинился перед мусульманами и назвал свой поступок "очень плохим".

По версии следствия, Журавель сжег Коран по заданию СБУ на фоне Соборной мечети в Волгограде. За это ему якобы обещали 10 тысяч рублей. В пресс-службе СК утверждают, что он дал признательные показания.

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