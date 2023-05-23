В Грозном на митинг против сожжения Корана согнали бюджетников

В Чечне на митинг против акции по сожжению Корана в Волгограде согнали студентов и работников бюджетных организаций. Об этом редакции Кавказ.Реалии сообщили сразу несколько жителей города. Видео сожжения священной для мусульман книги напротив мечети в Волгограде появилось в соцсетях 19 мая.

Митинг в Грозном начался днем 23 мая на площади рядом с Домом печати. Акции с "оскорблением чувств верующих" в России финансируются украинскими и западными спецслужбами, заявил выступавший там председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Никаких доказательств этому он не привел.

Собравшиеся держали портреты Рамзана Кадырова и плакаты с надписями "Не трогать священное писание!", "Моя религия – моя жизнь" и другие. Всего в митинге, по информации чеченских властей, участвовали 60 тысяч человек. Независимых оценок этим данным нет.

В беседе с сайтом Кавказ.Реалии студентка одного из вузов Грозного собщила, что утром на первой паре объявили, что "нужно обязательно прийти к двум часам к Дому печати". Сотрудник одного из министерств отметил в разговоре с редакцией, что коллеги не понимали, чему посвящен митинг, на котором они должны присутствовать.

Разнарядку получили и школы по всей Чечне, а также учреждения дополнительного образования. Они должны были прислать по несколько человек (скриншоты рассылок есть в распоряжении редакции Кавказ.Реалии).

Также утром 23 мая в мечети "Сердце Чечни" собрались тысячи верующих, чтобы выразить протест против сжигания Корана, сообщили местные СМИ.

Обвиняемый по делу об оскорблении чувств верующих - 19-летний волоградец Никита Журавель. Ему грозит до трёх лет лишения свободы. В понедельник суд в Волгограде арестовал его на два месяца - до 20 июля. Во время заседания Журавель, как отмечается, извинился перед мусульманами и назвал свой поступок "очень плохим".

По версии следствия, Журавель сжёг священную книгу мусульман, находясь в районе Соборной мечети в Волгограде. Приводятся слова обвиняемого о том, что он сделал это по указанию украинских спецслужб за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Кроме того, Журавель якобы рассказал, что занимался видеосъёмкой военных объектов. Реакция Киева на эти утверждения не приводилась.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал передать дело о сожжении Корана в Волгоградской области следователям из Чечни. Поводом к этому якобы являются "многочисленные обращения жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими".

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