Подозреваемого в убийстве Татарского публициста уволили из "Вот так"

Публициста Романа Попкова, которого в России обвиняют в причастности к убийству провоенного блогера Владлена Татарского в кафе Санкт-Петербурга, уволили из польского русскоязычного издания "Вот так".

Увольнение Попкова произошло вскоре после гибели Татарского, но известно о нём стало сегодня. Об этом сообщил RTVI со ссылкой на замглавы телеканала "Белсат", которому принадлежит проект "Вот так".

Алексей Дзикавицкий в разговоре с Радио Свобода подтвердил увольнение Попкова и отметил, что активисты, которые поддерживают политические партии, не могут быть журналистами в проектах "Белсата".

По словам Дзикавицкого, Попков причастен к деятельности движения "Съезд народных депутатов" бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва.

Публицист в телеграме подтвердил, что "Белсат" приостановил сотрудничество ещё в апреле после сообщений в соцсетях о том, что он якобы вербовал Дарью Трепову, арестованную по делу об убийстве Татарского.

Попков отверг участие в деятельности "Съезда народных депутатов". Ранее он также сообщал, что общался с Треповой только в социальных сетях, но не по вопросу о покушении на Татарского.

Попков живет в Киеве. После нападения России на Украину публицист участвовал в эфирах и мероприятиях Ильи Пономарёва. Попков неоднократно выступал в поддержку деятельности так называемого Русского добровольческого корпуса.

Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин) погиб в апреле при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Российские власти и следствие утверждают, что за его убийством стоят украинские спецслужбы.

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