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Публицист Попков объявлен в розыск. Его связывали с подрывом Татарского

Журналист Роман Попков

МВД России объявило в розыск публициста Романа Попкова, которого связывают с убийством провоенного блогера Владлена Татарского. Соответствующую карточку в базе ведомства обнаружила "Вёрстка".

Попкова разыскивают по уголовной статье – по какой именно, в карточке не уточняется. О возбуждении против него дела не сообщалось, однако на прошлой неделе Попкова внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга, отмечает "Медиазона".

Попков живёт в Киеве. После подрыва Татарского в петербургском кафе ряд телеграм-каналов предположили, что к убийству может быть причастен Попков. По их сведениям, публицист "завербовал" Дарью Трепову, которая затем передала Татарскому статуэтку с взрывчаткой.

Сам Попков говорил, что общался с Треповой только в социальных сетях и назвал предположения о его причастности к убийству Татарского ложью. Третьим подозреваемым по делу проходит гражданин Украины Юрий Денисов: по версии ФСБ, он собирал информацию о Татарском. Его, как Трепову и Попкова, внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

В 2000-х Попков был лидером московского отделения Национал-большевистской партии. После вторжения России в Украину он стал участвовать в эфирах и мероприятиях бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва, живущего в Украине.

  • Провоенный блогер Владлен Татарский погиб в апреле при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге. Российские власти и следствие утверждают, что за его убийством стоят украинские спецслужбы.

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