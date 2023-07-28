Подозреваемому в осквернении бюста в Улан-Удэ вменяют статью о диверсии

В отношении 46-летнего жителя Улан-Удэ, который в июле облил краской бюст героя СССР в городском парке, возбудили новое уголовное дело - о подготовке к диверсии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, обвиняемый в июле готовился к поджогу релейного шкафа на железной дороге. Он якобы получил задание от неизвестного человека по переписке. Жителю Улан-Удэ вменяют то, что он сделал детальные фотографии участка железнодорожного пути и его инфраструктуры, которые потом переслал "заказчику для согласования решения".
27 июля Следственный комитет сообщил, что тот же житель Улан-Удэ облил черной краской из бутылки бюст героя СССР Сергея Орешкова в городском парке культуры и отдыха. В отношении него возбудили уголовное дело об осквернении символа воинской славы.
Дела о диверсии на железной дороге и осквернении памятника теперь объединены в одно производство, задержанному предъявили обвинение, уточняет СК.
- Герой СССР Сергей Орешкин работал мастером на локомотивовагоноремонтном заводе в Улан-Удэ, в 1943 году погиб в бою за деревню Васищево Харьковской области. По официальной версии, он закрыл собой амбразуру вражеского дота, дав возможность взводу занять деревню.
- В последние месяцы ФСБ регулярно отчитывается о задержании россиян, которые, по утверждению спецслужбы, собирались воевать на стороне Украины, совершали диверсии по заданию украинских спецслужб или поддерживали организации, признанные в России запрещёнными. Были заведены десятки уголовных дел. По некоторым из них уже вынесены приговоры.
- Также российские власти стали расценивать поджоги военкоматов и административных зданий не как порчу имущества, а как теракты. Их число также возросло с началом мобилизации в сентябре 2022 года.
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