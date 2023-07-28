Подозреваемому в осквернении бюста в Улан-Удэ вменяют статью о диверсии

В отношении 46-летнего жителя Улан-Удэ, который в июле облил краской бюст героя СССР в городском парке, возбудили новое уголовное дело - о подготовке к диверсии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, обвиняемый в июле готовился к поджогу релейного шкафа на железной дороге. Он якобы получил задание от неизвестного человека по переписке. Жителю Улан-Удэ вменяют то, что он сделал детальные фотографии участка железнодорожного пути и его инфраструктуры, которые потом переслал "заказчику для согласования решения".

27 июля Следственный комитет сообщил, что тот же житель Улан-Удэ облил черной краской из бутылки бюст героя СССР Сергея Орешкова в городском парке культуры и отдыха. В отношении него возбудили уголовное дело об осквернении символа воинской славы.



Дела о диверсии на железной дороге и осквернении памятника теперь объединены в одно производство, задержанному предъявили обвинение, уточняет СК.