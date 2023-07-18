ООН обеспокоена резким ростом числа дел о госизмене и шпионаже в России

Эксперты ООН отмечают резкий рост числа уголовных дел по обвинениям в шпионаже и госизмене в России в этом году. Если в прошлом году было возбуждено 24 дела по статье о госизмене и осуждены 16 человек, то за первые шесть месяцев 2023 года обвинения в госизмене были предъявлены по меньшей мере 43 подозреваемым. Такие данные приводят специальный докладчик ООН по ситуации с правами человека в России Мариана Кацарова и специальный докладчик ООН по свободе слова, бывшая руководительница Amnesty International Айрин Хан.

В ООН встревожены участившимися в последнее время случаями использования положений Уголовного кодекса России о шпионаже и государственной измене для более частых арестов граждан. "Это опасный инструмент, учитывая тяжесть обвинений и сложность общественного контроля в таких делах", - говорится в заявлении правозащитников.

В этой связи они напоминают о судьбе американского журналиста Эвана Гершковича, который уже более ста дней находится в московском СИЗО "Лефортово" по обвинению в шпионаже. В ФСБ утверждают, что Гершкович собирал сведения о предприятии военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну.

До настоящего времени к нему были разрешены только два консульских визита, несмотря на многочисленные просьбы посла США в России Трейси Линн, напомнили в ООН. Журналисту грозят 20 лет лишения свободы.

В ООН называют арест корреспондента Wall Streett Journal Эвана Гершковича "примером жестокого ограничения свободы мнений и их выражения, а также независимой журналистики в России после полномасштабного вторжения на Украину 17 месяцев назад". В своём заявлении правозащитники призывают российские власти немедленно освободить американского журналиста.