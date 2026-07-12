Подозреваемые в краже в Лувре рассказали о неизвестном заказчике

Двое главных подозреваемых в краже драгоценностей французской короны из Лувра рассказали, что действовали по указанию неизвестного заказчика. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на материалы следствия.

Подозреваемые 40-летний нелегальный таксист Абдулай Н. и 36-летний безработный гражданин Алжира Геламалла А. В октябре прошлого года они проникли в галерею Аполлона, вскрыли витрины с помощью болгарок и похитили восемь украшений общей стоимостью около 88 миллионов евро. После ограбления они скрылись на скутерах, но спустя неделю их задержали.

Во время одного из допросов подозреваемые впервые рассказали, что за несколько дней до преступления их нанял неизвестный посредник, пообещав каждому до 25 тысяч евро. Абдулай Н. признал, что знал о планах ограбить Лувр. Его сообщник утверждает, что был уверен, будто участвует в ограблении ювелирного магазина.

По словам задержанных, после кражи драгоценности были переданы неизвестному человеку на парковке в пригороде Парижа. Они отказались назвать имена предполагаемых организаторов, заявив, что опасаются расправы.

Следователи пока не уверены, что заказчик действительно существует, пишет Le Monde. Они рассматривают две версии: либо история о посреднике выдумана, а драгоценности по-прежнему спрятаны во Франции, либо украшения уже были вывезены за границу.