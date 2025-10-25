После кражи в Лувре часть экспонатов перевезли в Банк Франции

Ряд ценных экспонатов Лувра временно перемещён в хранилище Банка Франции, сообщает радиостанция RTL. Мера принята после кражи, произошедшей на прошлой неделе в Галерее Аполлона, и будет действовать до подтверждения полной безопасности музея.

По данным источников, среди вывезенных предметов — несколько королевских регалий и украшений из основной экспозиции. Передача музейных ценностей на хранение в Банк Франции считается исключительным случаем.

Главный сейф банка расположен на глубине 26 метров и обеспечивает сохранность около 90% золотого запаса страны. Сейф считается одним из самых защищённых в мире. Ранее там хранились записные книжки Леонардо да Винчи, стоимостью более 600 миллионов евро.

19 октября в Лувр проникли четверо злоумышленников. Они похитили девять экспонатов из императорской коллекции, в том числе ювелирные изделия императора Наполеона и его жены Жозефины, хранившиеся в Галерее Аполлона. Стоимость похищенного оценивается в 88 миллионов евро. Преступники пока не найдены.

