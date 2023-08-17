Подозреваемых в отравлении Навального внесли в "список Магнитского"

Администрация США в преддверии третьей годовщины отравления российского оппозиционера Алексея Навального внесла в санкционный список в соответствии с так называемым законом Магнитского четырёх граждан России, предположительно причастных к отравлению.

Это Алексей Александров, Константин Кудрявцев, Иван Осипов и Владимир Паняев. В расследовании Bellingcat и ФБК утверждалось, что речь идёт о сотрудниках ФСБ, непосредственно причастных к покушению на российского оппозиционера в Томске 20 августа 2020 года. Соединённые Штаты и другие страны Запада посчитали доказанной их причастность к отравлению, включив их в санкционные списки ещё 2 года назад, в первую годовщину покушения.

В четверг Госдепартамент и Министерство финансов США объявили об их включении в санкционный список в соответствии с законом Магнитского, принятым в 2012 году первоначально как инструмент для введения санкций против причастных к гибели в московском СИЗО юриста Сергея Магнитского. Утверждается, что они прямо принимали участие в попытке убийства лица, которое стремилось раскрыть незаконную деятельность официальных лиц Российской Федерации - в законе Магнитского под таким лицом имелся в виду Магнитский, однако в администрации США посчитали, что под неё подходит и Навальный. Санкции по закону 2012 года предполагают заморозку активов и запрет на въезд в США не только для самих включённых в список, но и для их ближайших родственников, а также запрет на любые транзакции с включёнными в список для граждан США.

Госдепартамент также вновь призвал к немедленному освобождению Навального, который находится в колонии строгого режима во Владимирской области и недавно был осуждён к 19 годам колонии особого режима по новому делу.

Константин Кудрявцев, сотрудник Института криминалистики ФСБ был среди тех, кто непосредственно проводил операцию отравления вместе с оперативниками Алексеем Александроввым и Иваном Осиповым , полагает американская сторона. Как утверждает сам Навальный, ему в рамках расследования собственного отравления удалось дозвониться до Кудрявцева под чужим именем, и тот фактически сознался в причастности к преступлению.

ФСБ был среди тех, кто непосредственно проводил операцию отравления вместе с оперативниками и , полагает американская сторона. Как утверждает сам Навальный, ему в рамках расследования собственного отравления удалось дозвониться до Кудрявцева под чужим именем, и тот фактически сознался в причастности к преступлению. Владимир Паняев, сотрудник Института криминалистики: его США называют причастным к слежке за Навальным.

В расследовании фигурировали и другие имена предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к отравлению, однако в список Магнитского включены только четверо.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолёте Томск-Москва 20 августа. Он впал в кому и был вывезен на лечение в Берлин, где в его организме обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок". Российские власти отрицают сам факт отравления, отказавшись даже открыть уголовное дело. Навальный считает, что за покушением стоял Кремль и сам президент Путин.