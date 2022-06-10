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Обвиняемый по делу MH17 просит признать его невиновным

Обвиняемые

В Нидерландах в окружном суде Гааги завершились слушания по делу о малайзийском "Боинге", сбитом в 2014 году в небе над Донбассом. Суду осталось вынести приговор.

В пятницу в судепоказали видеообращение одного из обвиняемых - россиянина Олега Пулатова. Он заявил о своей непричастности к авиакатастрофе и попросил суд оправдать его.

Пулатов - бывший офицер российской армии, в 2014 году он приехал в Донбасс и там возглавил один из отделов Главного разведывательного управления так называемой "ДНР". Международная следственная группа и прокуратура Нидерландов считают, что Пулатов, известный по позывному "Гюрза", был причастен к транспортировке и охране зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого, по данным следствия, был сбит малазийский "Боинг". По мнению суда, это явствует из перехватов телефонных переговоров поддерживаемых Россией сепаратистов.

Пулатов - единственный из 4-х обвиняемых, который был представлен на суде адвокатами. Он лично не явился в Гаагу, но обратился к судьям по видеосвязи. Пулатов сказал: "Я не виновен. Я не имею никакого отношения к крушению рейса 17 июля 2014 года".

Ранее Пулатов заявлял, что "Бука" у донбасских сепаратистов не было, во всяком случае - в его зоне ответственности, и что ни с кем в России он не контактировал и не просил прислать такое оружие.

Суд по делу о катастрофе "Боинга", начавшийся 9 марта 2020 года, подходит к концу. Приговор будет вынесен в ноябре или декабре этого года. Суд обвиняет в катастрофе "Боинга" россиян Олега Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова) и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко: все они имели отношение к самопровозглашенной "ДНР". В случае признания их виновными им грозит пожизненное заключение. Олег Пулатов - единственный из четверых, согласившийся дать показания следствию и направивший в суд своих адвокатов.

Малайзийский самолёт "Боинг-777", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе сепаратистов, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Международная следственная группа под руководством генпрокуратуры Нидерландов провела расследование обстоятельств крушения и пришла к выводу, что "Боинг" сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего Вооружённым силам России и поставленного из России. Ранее к такому же выводу пришла группа Bellingcat. Кто непосредственно отдавал приказ сбить самолёт и осуществлял его, пока не установлено, следствие продолжается.

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