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Подозреваемый по делу об отравленном торте арестован на два месяца

Армавирский городской суд Краснодарского края отправил под стражу до 25 декабря подозреваемого в попытке отравить выпускников авиационного училища. О возбуждении уголовного дела стало известно 26 декабря.

Как сообщила в пятницу Объединённая региональная пресс-служба судов, 33-летний подозреваемый арестован по ходатайству следствия. Дело заведено по статье о теракте.

Со ссылкой на поступившие в суд материалы пресс-служба отмечает, что обвиняемый живёт в России с 2015. "В октябре 2023 года с целью убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку алкогольной продукции и кондитерского изделия, которые содержали в себе медицинский препарат в больших токсических дозах", – говорится в сообщении. При этом имя арестованного не приводится. Но публикуются кадры его доставки в суд. Лица на записи не видно.

Ранее издание "Коммерсант" писало, что подозреваемого зовут Егор Семёнов, а попытка отравления произошла 21 октября. В тот день Семёнов, как отмечалось, привез на встречу выпускников АВААКУЛа большой торт с эмблемой училища и коробки виски Jameson. Приводились его слова о том, что это подарок от одного из однокурсников, который не смог приехать на мероприятие. Также в публикации говорилось, что Семёнов - уроженец Мелитополя.

Поведение курьера якобы показалось летчикам подозрительным, они не стали пробовать алкоголь и торт и обратились в ФСБ. В силовых структурах пришли к выводу, что продукты были отравлены. Также "Коммерсант" писал, что организаторами покушения на лётчиков следствие считает сотрудников Службы безопасности Украины. В Киеве информацию никак не комментировали.

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