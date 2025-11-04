Подозреваемый в подрыве "Северных потоков" объявил голодовку

Гражданин Украины Сергей Кузнецов, которого в Германии подозревают в координации подрыва газопроводов "Северный поток", объявил голодовку в итальянской тюрьме. Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, пишет итальянское агентство ANSA.

По словам адвоката, Кузнецов "с 31 октября отказывается от еды, требуя соблюдения своих основных прав, включая право на достаточное питание, здоровую окружающую среду, достойные условия содержания и равное по сравнению с другими заключенными обращение в вопросах свиданий с семьей и доступа к информации".

Канестрини заявил, что с момента задержания Кузнецова в августе этого года ему не обеспечили необходимую диету, что привело к ухудшению состояния здоровья.

В конце октября суд в Италии второй раз одобрил экстрадицию Кузнецова в Германию, где следствие считает его причастным к подрыву в сентябре 2022 года газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Защита вновь намерена подать апелляцию в Кассационный суд, указав на процессуальные нарушения в ходе разбирательства.

Украинец был арестован в августе в итальянском городе Римини спустя несколько дней после того, как германская федеральная прокуратура выдала европейский ордер на его арест. Кузнецов стал первым арестованным по делу о подрыве "Северных потоков". В Германии ему предъявлен ряд обвинений, в том числе по статье о теракте. Вину в суде он не признал.

По версии следствия, украинец руководил группой из шести-семи человек. На яхте "Андромеда" в сентябре 2022 года они подошли к газопроводам у датского острова Борнхольм, где на глубине 70–80 метров установили не менее четырех взрывных устройств. После диверсии Кузнецов, как полагают следователи, сошел с яхты в порту Вик на острове Рюген, откуда отправился на родину.