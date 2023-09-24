Подозреваемый в поджоге буквы Z в Белгороде рассказал о пытках

Житель Калининграда, задержанный по подозрению в поджоге инсталляции в виде буквы Z в Белгороде, утверждает, что его пытали, требуя дать признательные показания и в частности заявить о том, что задание поджечь конструкцию ему дали "кураторы". О пытках со слов калининградца рассказала изданию "Новая вкладка" его адвокат Евгения Суслова. В материале имя задержанного приводится как Илья Ч.

Инсталляцию в виде большой светящейся буквы Z - символа российского вторжения в Украину - поджёг неизвестный вечером 18 сентября. Её быстро потушили, серьёзно она не пострадала. Полиция, однако, возбудила уголовное дело о вандализме по мотивам политической и идеологической ненависти.

По словам 28-летнего жителя Калининграда, в полдень на следующий день его прямо на улице в Белгороде схватили пятеро неизвестных. Его усадили в машину, надели на голову мешок, на руки - наручники. Никто из них ему не представился и не объяснил причину его задержания. Во время поездки в машине его били и спрашивали, кто его куратор.

Илью отвезли в лес, где пытали с использованием газовой горелки и электрошокера, а также грозились поджечь и угрожали отрезать ноги. По словам задержанного, ему нанесли более 200 ударов током и около 50 ударов руками и ногами.

Ему также говорили, какие показания он должен дать в полиции, и записали с ним видео на мобильный телефон. Задержанный должен был сказать "о нежелании жить в России и то, что он якобы негативно относится к политике и идеологии нашего государства". Видео опубликовано не было.

Впоследствии Илью отвезли к дому, где он снимал комнату. Он предполагает, что, воспользовавшись его ключом, ему подбросили тротиловую шашку и ручную гранату, которые впоследствии нашли при осмотре помещения. Вечером того же дня его отвезли в отдел полиции. Допрос с участием адвоката состоялся только на следующий день, 21 сентября - именно в этот день белгородская полиция сообщила о задержании подозреваемого. Адвокат Суслова заметила на его теле многочисленные телесные повреждения, фотографии задержанного, на которых видны предполагаемые следы пыток, публикует "Новая вкладка". Адвокат зафиксировала травмы на телефон и подала ходатайство о медицинском освидетельствовании.

В полиции задержанному объявили о возбуждении уголовного дела по статье о вандализме и взяли подписку о невыезде, однако из отдела не отпустили. Вечером того же дня ему объявили о возбуждении ещё одного дела - о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. По этому делу ему грозит арест, суд по мере пресечения, как сообщается, должен состояться 25 сентября, пока же задержанный остаётся в изоляторе. Вину ни в поджоге буквы Z, ни в хранении взрывных устройств он не признаёт.