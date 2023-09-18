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В Белгороде подожгли инсталляцию с буквой Z

В Белгороде в ночь на 18 сентября подожгли световую инсталляцию с буквой Z. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

Позднее телеграм-канал "Белгород №1" опубликовал запись самого поджога, который попал на камеру видеонаблюдения. Судя по ролику, инсталляцию пытался повредить один человек. Он скрылся после того, как буква Z загорелась. Инсталляцию потушили проезжавшие мимо водители. Судя по всему они же и вызвали пожарную службу.

Мэр Белгорода заявил, что конструкция "практически не пострадала" и скоро будет восстановлена.

  • Символ Z считается неофициальным символом военной агрессии России против Украины. За порчу Z грозит штраф. Например, уже штрафовали за бросок краской в Z и плевок на Z.

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