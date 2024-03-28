Подозреваемые в пособничестве теракту в "Крокусе" обжаловали арест

Аминчон Исломов и его отец Исроил Исломов, которых следствие считает пособниками напавших на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" 22 марта, обжаловали решение суда о своём заключении под стражу. Об этом сообщает РИА Новости. Всего по делу о теракте арестованы восемь человек, включая четверых подозреваемых непосредственно в нападении на "Крокус". Исломовы стали первыми, кто обжаловал арест. Когда будет рассмотрена апелляция, пока не известно.

По подозрению в пособничестве был арестован также брат Аминчона Исломова Диловар. Все трое - граждане России. Диловар Исломов был владельцем автомобиля "Рено", который он незадолго до теракта продал одному из предполагаемых исполнителей нападения. При этом документы на машину переоформлены не были.

Все трое Исломовых не признают вину и утверждают, что не знали о готовящемся теракте. Следствие считает иначе. По его версии, отец и двое братьев входили в состав преступной группы и оказывали другим её членам помощь, причём Аминчон Исломов, как утверждается, был привлечён к подготовке теракта первым. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на следствие, братья собирали информацию, поселили будущих исполнителей у себя, а потом и обеспечили транспортом.

Жертвами нападения на "Крокус Сити Холл", по последним данным, стали 143 человека. Правоохранительные органы заявили о задержании всех четверых предполагаемых исполнителей теракта, это уроженцы Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Кроме них и Исломовых, по делу арестован ещё Алишер Касимов, который сдал квартиру Шамсидину Фаридуни.

Ранее сообщалось об угрозах адвокатам арестованных, при этом сообщалось, что адвокаты им были назначены государству. Неясно, написали ли Исломовы жалобу на арест по совету адвоката или сами.