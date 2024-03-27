"Крокус": последствия – мигрантофобия

Теракт в "Крокус Сити Холле" стал крупнейшим со времен трагедии в Беслане. По официальным данным, погибли 140 человек. Имена главных организаторов неизвестны. Среди арестованных по делу о теракте – граждане Таджикистана. После атаки в российских городах усилились облавы на мигрантов, сами мигранты жалуются на давление силовиков и ксенофобию. Мигрантов избивают, врываются к ним в общежития и выдворяют из России. "Мы обязаны оставаться людьми", – обратилась к россиянам певица Манижа. Тем временем официальные власти дистанцируются от этой проблемы. Нет и громких отставок в ФСБ. Путин винит во всем Украину и использует трагедию в своих целях. Мигрантофобию, которую породил теракт в "Крокусе", в эфире обсуждаем с политиком Леонидом Гозманом, активистом Александром Кимом и правозащитником Каримджоном Ёровым. Ведущий – Артём Радыгин.