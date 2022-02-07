Подполковник армии Владимира Путина Александр Лукашенко

Россия продолжает переброску войск все ближе к границе с Украиной – многие воинские части сейчас находятся всего в нескольких десятках километров от нее.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team обращает внимание на то, что в личный состав этих частей могут входить и военнослужащие срочной службы.

Александр Лукашенко дал интервью ведущему телеканала "Россия" Владимиру Соловьеву. В ноябре прошлого года Соловьев публично возмущался тем, что Лукашенко согласился на беседу с корреспондентами BBC и CNN, а его самого пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт поставила в "лист ожидания".

Но, похоже, обстоятельства изменились. Соловьев был приглашен в Минск, где, среди прочего, осмотрел автомат, которым Лукашенко размахивал в августе 2020 года, когда в Беларуси проходили мирные массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах. Лукашенко отвечал на разные вопросы, в какой-то момент заговорил о своем воинском звании.

Впрочем, конечно, не это было главным в интервью Лукашенко Соловьеву. Гораздо важнее было обозначение им нынешней позиции Минска по применению армии Беларуси в случае начала боевых действий между Россией и Украиной. Как отмечает обозреватель белорусской службы Радио Свобода Юрий Дракахруст, то, что сказал по этому поводу Лукашенко, очень сильно отличается от того, о чем он же говорил еще буквально 10 дней назад, выступая на заседании так называемого Всебелорусского собрания.

6 февраля исполнилось 70 лет со дня восшествия на престол королевы Великобритании Елизаветы Второй. Она правит дольше, чем какой-либо другой монарх в истории страны. За эти годы сменились 14 премьер-министров (первым был Уинстон Черчилль), множество бывших британских колоний получили независимость, ряд стран Содружества стали республиками (последняя из них - Барбадос в прошлом году). Королева является одним из символов современной британской жизни и культуры.

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