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Подполковник армии РФ заявил об издевательствах вагнеровцев

Евгений Пригожин на фоне эмблемы ЧВК

Подполковник российской армии Роман Винивитин, которого ранее задерживали наёмники ЧВК "Вагнер" после стычки между ними и военными, записал видеообращение, в котором заявил о пытках со стороны наёмников и похищениях ими российских военнослужащих, а также обрушился с критикой на основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Ранее связанные с ЧВК "Вагнер" телеграм-каналы опубликовали видео с Винивитиным, на котором тот утверждает, что его подчинённые обстреляли машину с наёмниками, и говорит, что приказал это сделать "из личной неприязни". Пригожин утверждал, что подчинённые Винивитина минировали дорогу, по которой перемещались "вагнеровцы", из-за чего наёмники разоружили российских военных во главе с комбригом. Это, как утверждается, произошло в середине мая.

Видеообращение Винивитина публикует, в частности, телеграм-канал "Осторожно, новости". На видео Винивитин подтверждает, что командовал 72-й бригадой российских войск, которая занимала позиции на Бахмутском направлении. По словам офицера, наёмники "Вагнера" задержали его без всяких оснований, "пленили, держали в подвале и издевались", в частности имитировали ночной расстрел. Распространённое ЧВК видео он назвал результатом давления.

По словам Винивитина, бойцы его подразделения конфликтовали с наёмниками ЧВК "Вагнер", в конфликтах он обвинил "вагнеровцев". Подполковник утверждает, что российских военных заставляли подписывать контракты с ЧВК, похищали их, угрожали, а также похищали военную технику. Некоторых бойцов, как утверждается, наёмники пытали, а один российский военный после того, как подвергся сексуализированному насилию, покончил с собой.

Винивитин также отверг обвинения в том, что военные минировали пути отхода наёмников ЧВК, а Пригожина обвинил в политическом пиаре и дискредитации армии.

Пригожин пока не комментировал видеообращение подполковника. Ранее то же "Осторожно, новости" публиковало видеообращение военнослужащих, как утверждается, бывших подчинённых Винивитина, с его критикой.

Евгений Пригожин нередко критикует Минобороны России, вплоть до его высших руководителей, и утверждает, в частности, что город Бахмут был взят исключительно силами ЧВК "Вагнер", без поддержки Минобороны.

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