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Подравшийся с ОМОНом студент Джумаев признан политзаключённым

Джумаев в суде

Правозащитный центр "Мемориал" (российские власти внесли "Мемориал" в список иностранных агентов, "Мемориал" с этим не согласился) внёс уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, подравшегося с ОМОНом на митинге в поддержку Алексея Навального в Москве и приговорённого к 5 годам лишения свободы, в списки политзаключённых. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Приговор Джумаеву, по мнению "Мемориала", "необоснованно суровый". Кроме того, он "явно не соответствует практике" по статье Уголовного кодекса, по которой Джумаев был признан виновным, – о применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

По мнению "Мемориала", формально в действиях Джумаева можно усмотреть признаки этого преступления. Однако при их оценке необходимо учитывать контекст. Ущерба от действий Сайд-Мухамада Джумаева не было: потерпевшие были облачены в полную защитную экипировку со шлемами и травм не получили. Более того, в суде они отказались от претензий. Кроме того, на записи видно, что от ударов Джумаева ни один из них не упал, не потерял равновесия и не прекратил наносить ему удары дубинкой.

Кроме того, правозащитники обратили внимание на то, что в день, когда проходили массовые акции в поддержку Навального – 23 января, по всей России не менее 64 манифестантов получили травмы от действий сотрудников силовых органов, однако в связи с этими травмами не было возбуждено ни одного уголовного дела – преследуются только демонстранты.

Кроме того, по мнению "Мемориала", в действиях Джумаева был и элемент необходимой обороны, поскольку его стычка с омоновцами "произошла в ходе незаконного разгона протестной акции. Российские власти грубо нарушили право граждан на мирные собрания, каждый из протестующих рисковал быть незаконно задержанным и избитым".

"Мемориал" призвал власти освободить Джумаева и пересмотреть его приговор при соблюдении права на справедливое судебное разбирательство.

Признание человека политзаключённым не означает ни согласия "Мемориала" с его взглядами и высказываниями, ни одобрения действий.

  • После январского митинга в защиту российского политика Алексея Навального в Москве в сети появился видеоролик, на котором студент МГУ Сайд-Мухаммад Джумаев отбивается от бойцов ОМОНа. Ему было заочно предъявлено обвинение в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов. 28 января он был задержан в Псковской области, где предположительно пытался перейти границу с ЕС.
  • Тверской суд Москвы приговорил Джумаева к пяти годам колонии общего режима. Адвокат Сайд-Мухаммада Джумаева Мурад Мусаев подал жалобу на приговор своему подзащитному. Он указал, что потерпевшие отказались в суде от каких-либо претензий – и моральных, и материальных.
  • После акций протеста 23 января ещё несколько участников митингов были осуждены по статье о применении насилия к полицейским, в том числе и к реальным срокам лишения свободы, однако приговор Джумаеву стал самым суровым.

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