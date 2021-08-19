Студент МГУ приговорён к 5 годам колонии за драку с ОМОНом

Тверской районный суд Москвы приговорил к 5 годам колонии студента МГУ Сайд-Мухамада Джумаева по делу о драке с ОМОНом на митинге 23 января, сообщил ОВД-Инфо адвокат Мурад Мусаев.

В мае на суде прокурор запрашивала для него 5 лет колонии общего режима. Позже обвинение попросило увеличить наказание до 6 лет колонии и рассмотреть дело в общем, а не в особом порядке.

23 января сторонники Навального провели масштабную акцию в его поддержку. Они требовали освободить арестованного политика. По версии следствия, студент МГУ Джумаев на митинге вступил в рукопашный бой с группой сотрудников ОМОН, вооружённых дубинками. Видео драки разошлось в соцсетях. Спустя несколько дней после акции студента задержали в Псковской области.

Приближённый к главе Чечни Рамзану Кадырову депутат Госдумы Адам Делимханов публично пообещал "решить вопрос" Джумаева с российскими властями, в случае если тот заявит, что не поддерживает российскую оппозицию. Позже председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что Кадыров принял "все меры" с целью "смягчить участь" Джумаева, но тот "избрал иной путь".

После акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли с 23 января по 2 февраля 2021 года, по всей России было возбуждено как минимум 117 уголовных дел. Участников протестов обвинили в применении насилия к силовикам, в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность и в перекрытии дорог.