Подростка из Астрахани обвинили в намерении устроить теракт в Дагестане

13-летнего подростка поместили в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей по обвинению в намерении устроить теракты в Астраханской области и Дагестане. По данным правозащитников, нередко за подобными делами стоят провокации со стороны сотрудников российских правоохранительных органов.

Согласно официальной версии, подросток "по месту своего проживания собирал самодельное взрывное устройство", а также создал в телеграме сообщество "с целью обучения подписчиков изготовлению взрывных устройств".

Подросток, как утверждается, пояснил, что летом 2025 года начал общаться в мессенджере "на религиозные темы" с неким человеком якобы из террористической группировки "Исламское государство", а затем "создал свою группу с целью создания шариата".

В декабре, указано в решении суда, задержанный якобы принял решение о совершении теракта в Дагестане.

Дело подростка вели сотрудники ФСБ и регионального управления МВД по противодействию экстремизму. По иску начальника астраханской полиции задержанного отправили в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей на срок не более 30 суток. В возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку подростку нет 14 лет.

ФСБ заявила о новых задержаниях подозреваемых в диверсиях и терактах, которые якобы действовали по заданию мошенников, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов. Задержания прошли в том числе в Волгоградской и Астраханской областях и на Кубани. Доказательства спецслужба не представила.



