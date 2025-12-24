Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Подростка из Астрахани обвинили в намерении устроить теракт в Дагестане

Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

13-летнего подростка поместили в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей по обвинению в намерении устроить теракты в Астраханской области и Дагестане. По данным правозащитников, нередко за подобными делами стоят провокации со стороны сотрудников российских правоохранительных органов.

Согласно официальной версии, подросток "по месту своего проживания собирал самодельное взрывное устройство", а также создал в телеграме сообщество "с целью обучения подписчиков изготовлению взрывных устройств".

Подросток, как утверждается, пояснил, что летом 2025 года начал общаться в мессенджере "на религиозные темы" с неким человеком якобы из террористической группировки "Исламское государство", а затем "создал свою группу с целью создания шариата".

В декабре, указано в решении суда, задержанный якобы принял решение о совершении теракта в Дагестане.

Дело подростка вели сотрудники ФСБ и регионального управления МВД по противодействию экстремизму. По иску начальника астраханской полиции задержанного отправили в центр содержания для несовершеннолетних правонарушителей на срок не более 30 суток. В возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку подростку нет 14 лет.

  • ФСБ заявила о новых задержаниях подозреваемых в диверсиях и терактах, которые якобы действовали по заданию мошенников, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов. Задержания прошли в том числе в Волгоградской и Астраханской областях и на Кубани. Доказательства спецслужба не представила.


Прямая линия Путина
Embed
Прямая линия Путина

No media source currently available

0:00 0:19:29 0:00

Прямая линия Путина

Бои в Купянске и Покровске

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG