В Калининграде подростка заподозрили в подготовке теракта в храме

Следственный комитет и ФСБ России заявили во вторник о задержании и аресте в Калининграде 17-летнего подростка, которого подозревают в подготовке теракта в одном из православных храмов региона.

ФСБ утверждает, что атака планировалась "при координации спецслужб Украины". По версии следствия, подросток связался в телеграме с "вербовщиком запрещенной в России террористической организации" и по его указаниям изготовил "зажигательные устройства".

Имя задержанного власти не назвали. Утверждается, что он признал вину.

Позиция его защиты в сообщениях не приводится. Украинская сторона информацию не комментировала.

ФСБ и Следственный комитет периодически сообщают о задержании в регионах подростков, которых обвиняют в подготовке терактов по заданию украинских спецслужб.

Проект Север. Реалии подсчитал, что за первое полугодие 2025 года российские суды приговорили по статье о теракте 210 человек. Это в 2,8 раза больше, чем за весь предыдущий год, когда за теракт осудили 75 человек. С начала полномасштабной войны в Украине и до конца 2024 года количество осужденных по обвинению в терактах выросло в 12,5 раза. В 2022 году было осуждено шесть человек, на следующий год произошел сразу семикратный рост - приговорили 43 человека.

Увеличение статистики по терактам произошло из-за того, что силовые структуры начали квалифицировать по этой статье поджоги военкоматов, административных зданий и офисов "Единой России", отмечает Север.Реалии.