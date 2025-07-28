Подростки. Кира Меркун – о неизбежной украинизации России

Я бы сделала именно таким лозунг украинской контрпропаганды – "Украинизация России!" Концепция независимого существования рядом с таким алчным, жестоким и крайне заинтересованным соседом, как Россия, не работает. Проучив противника, придется его перевоспитывать, перековывать, принуждать к общественно-полезному труду.

И стоило бы начать с агитации российских подростков.

По данным на декабрь 2024 года в России проживает 19,4 млн. подростков с 8 до 18 лет, причем по всем возрастным группам диспропорция в пользу мальчиков (9 978 000 мальчиков и 9 440 000 девочек). "Избыток" – ресурс мобилизации, это уже мертвые души на балансе милитаристского государства.

И Путин считает не хуже любого Чичикова. Мысленно он переводит часть живого фонда в неживой, ничего при этом не теряя, и радостно потирает свои короткопалые ручонки.

Смирятся ли всегда недовольные и неуправляемые подростки с участью младых баранов на заклание, мёртвых душ?

Подростки не только правителями, но и психологами считаются проблемной категорией, у которой желания расходятся с возможностями, но их уже не удержать. Слова "нет", "нельзя" они воспринимают как сигнал к действию. Они тестируют границы, и не только личные, но и культурные, социальные, государственные. Часть из них просто мечтает оказаться вне России, пусть в Украине, если уж вопрос строит ребром – Украина или Россия. Дети вообще рождаются не по своей воле. И в подростковом возрасте они задаются вопросами истинного происхождения и поиска своей "идеальной" группы, "идеального" родителя.

Украинизация России неизбежно произойдет по закону обмена ментальностями в условиях слишком долгого и слишком близкого телесного контакта. Обмен телами погибших в этой ужасной войне – тоже часть общего телесного опыта.

Враг, соперник может служить моделью для сборки

Клинч в боксе приводит к тому, что в конце концов между борцами происходит обмен психиками. Долго вглядываясь в лицо другого, ты уподобляешься ему. Так происходит и с возлюбленными, муж и жена со временем – одна сатана. Так происходит с детьми и родителями, так происходит и с заклятыми врагами. Они становятся страшно интересны друг другу и буквально впитывают привычки, коды поведения, стиль, и, в конце концов, образ мышления и жизни. Враг, соперник может служить моделью для сборки. Тот случай, когда от ненависти до любви один шаг, от ненависти к врагу до любви к себе, конечно, но в новом образе. Игра внутренних зеркал столь коварна, что человек, сам того не замечая, превращается в свою противоположность. Теневая часть личности узнает себя в неприятном субъекте, или группе, и начинает быстро обнаруживаться, выходит на авансцену, вытесняя идеалы и ценности в закулисье внутренней жизни. Таков механизм, с которым и взрослым, зрелым людям справиться трудно, не то, что подросткам.

Механизмы перевоплощения фатальны, плохо осознаются, работают в фоновом режиме, не поддаются внутренней регуляции, но могут управляться, моделироваться извне. С подростками всегда так было. Покажут фильм вроде "В моей смерти прошу винить Клаву К.…", а на завтра парад самоубийств по стране. Сдетонировали внутренние конфликты, Тень убила Самость, говоря языком психоанализа. Внешнее событие, не только кино, футбольный матч, но и случай в военкомате или на фронте, может резонировать с внутренними конфликтами, усилить агрессию, суицидальные мотивы, реакцию избегания, депрессию, панические атаки, но и мотивы эмансипации и протеста.

Украинизация России – это ответ на денационализацию Украины. Психоаналитики сравнили бы денационализацию с оскоплением, лишением воли и способности к воспроизводству и расширению. Украинизация в этих терминах – это симметричный процесс с лишением идентичности, мужских амбиций у россиян. Страх кастрации и мазохистские желания рассматривались Фрейдом как ключевой момент в формировании личности мальчика, способ преодоления страха смерти. Позже психоаналитики распространяли этот принцип на правителей и национальную идентичность.

В российской традиции воспитания детей принято устрашать и наказывать, в случае мальчиков это суровый телесный опыт. Например, иногда малышам добавляют водку в воду или молоко, чтобы они спали днем и ночью, не мешали взрослым веселиться, а утром бросают в ванную с холодной водой, чтобы привести в чувства. Такой вытрезвитель в домашних условиях, почище русской бани. Поэтому утопления мальчиков удивительно совпадают с днями их рождений. Подсудная практика замалчивается, остается безнаказанной, поэтому продолжается. Жутковато брать пробу на алкоголь у маленького утопленника, все списывают на несчастный случай. У меня был печальный опыт экспертизы, подозрения подтвердились.

Россия больше не космическая, а комическая держава с трагическими последствиями для всего мира

В России мальчиков с рождения туго заворачивают в пеленку, похожую на солдатскую портянку. Традицией тугого пеленания американский специалист по России Ранкур Лафарьер объясняет психопатический характер россиян, жизнь в нарастающей ярости с периодами дикой вольницы.

Поскольку для подростков тема армии и войны актуальна, они становятся чувствительны к любым поворотам судьбы сверстников, ищут подсказки, как жить или как хотя бы выжить? Самый действенный способ пропаганды для подростков – история преодоления юного героя, который смог переплыть океан, стать звездой, вылечиться от онкологии, выиграть паралимпиаду.

Но российские подростки на фоне СВО стали дежурными героями криминальных хроник, а не героических саг.

Подростки, школьники для нынешней власти – это тема непослушания, необузданности, а не тема будущего страны. Еще недавно они выходили на протесты как на флешмобы, хипстеры с рюкзачками. Исторически сложилось, что будущее России определяют старики, которые на излете деменции чувствуют себя молодыми ретивыми конями. Не случайно, их и по телевизору-то показывают только по пояс. Иным трудно стоять на подкашивающихся ножках колесом.

Российская пропаганда хотя и считается сильной, обладает такой же эффективностью, как и армия. Берет числом, а не умением. Экраны заполонены оголтелыми экспертами, которые повторяют на все лады сходные "аргументы". Стреляют как из пушек по воробьям, безадресно, игнорируя принцип целевой аудитории. Напоминают бессмысленную массовку, которой предписано кричать "Пожар!" при любой погоде и обстоятельствах.

Пропаганда заинтересована в новых зэках для будущих мясных штурмов

Подростки и так попадают в зазор между детской и взрослыми аудиториями. В России принято детей отвлекать от неприятностей, скрывать правду, забалтывать вопросы, затыкать рот, а в случае чрезмерного любопытства и наказывать. А потом вдруг начинается взрослая жизнь, сегодня это не армия – школа возмужания, это война. И неподготовленный молодой человек окунается в водоворот событий, с которыми он еще очень долго не справляется. Будет ли у него время научиться?

Советская военная пропаганда из подростков лепила героев, пантеон пионеров-героев.

Современная пропаганда заинтересована в новых зэках для будущих мясных штурмов. С подростками не церемонятся, торопятся стигматизировать их как криминальную группу, "пацанов", "братков". Педагогические практики, которые продвигает путинский режим, черпаются из опыта дрессировки собак, не иначе, никаких изысков, жалости. Приучать, отбраковывать и дрессировать, как можно раньше, пока молоко на губах не обсохло! Как говорят армейские наставники, пусть впитывают истину "с молотком матери"!

Может, причина бурного развития зооволонтерства среди молодых как раз из-за их сочувствия и симпатии к себе подобным, уход в альтернативные активности, связанные с заботой и нежными чувствами, которых не хватало в долгом и жестоком детстве? Проблема российских подростков в их индивидуализме, их нужно учить солидарности. И учиться придется у украинцев, а не у взрослых россиян, от которых уже никто не ждет ни протестов, ни объединений, ни сострадания, ни помощи. Вирус индивидуального превосходства убил коллективную волю.

Яростная борьба за присоединение Украины к России на следующем витке истории может закончиться присоединением России к Украине. Никаких территориальных амбиций, ничего русского Украине не нужно, включая детей и подростков, своих бы забрать. Но в том-то и дело, что, взявшись перевоспитывать агрессивного соседа, нужно уже сейчас думать о будущем. Россия должна стать проукраинской хотя бы в следующем поколении. И здесь есть шанс перехватить инициативу, потому что российская культурная элита прячется за старые советские конструкции, ставшие от времени карикатурами на самих себя.

Кино копирует успешные советские фильмы про отроков во Вселенной или про первую любовь, создает русский Лалаленд, словом, уводит от реальности. При нынешнем положении дел на фронтах, большинству подростков не придется вкусить первой любви, тем более слетать в космос. Россия больше не космическая, а комическая держава с трагическими последствиями для всего мира.

Или вот сразу после начала войны поставили в Театре Моссовета спектакль на тему "отцов" и "детей" "Соло для часов с боем". Пьеса словацкого драматурга Освальда Заградника о том, как внук мечтает отправить дедушку в дом престарелых, чтобы вместе со своей подругой занять его тесную квартирку.

Наверное, молодой режиссер хотел повторить подвиг Олега Ефремова, поставившего по этой же пьесе свой первый спектакль во МХАТе со знаменитыми актерами-стариками, или поговорить про то, что квартирный вопрос испортил москвичей и жителей других столиц мира? Сегодня даже в названии пьесы звучат обстрелы – "...с боем". Мы слышим про бои каждый день. Времена такие, что контекст формирует текст. Когда-то по-детски обаятельного и беззащитного дедушку в исполнении Михаила Яншина теперь в холодной жесткой манере играет Андрей Межулис, известный по кинороли Гитлера ("Контригра", 2011).

Глядя на этого оголтелого вояку в образе лифтера, думаешь, что современные старики легко бы решили вопрос с жилплощадью, сдав внука в военкомат, отправив на фронт. От чувства беззащитности юности перед маниакальной старостью невозможно избавиться до самого занавеса.

Из всех культурных практик в современной России самой аутентичной, без кривотолков и придури, остается погребение, где всяк на свой лад, пусть на время, обретает покой и достоинство.

Но подростки не ищут покоя. Ключевая тема для подростка – тема дерзкого побега, прорыва, восхождения, противостояния более сильному и опытному сопернику, поиска иных, других, совершенных. Российские подростки могут воспринимать украинцев как огромное, непобедимое неформальное объединение, которое противостоит взрослому русскому аду.

Для них это шанс на другую, не такую подлую и безнадежную жизнь.





Кира Меркун – психолог

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