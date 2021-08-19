Подростки, вывезенные насильно в Чечню, вновь заявили о пытках в СИЗО 

Обвиняемые в помощи террористам жители Чечни Салех Магамадов и Исмаил Исаев, которых весной похитили в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Грозный, вновь заявили о пытках и избиениях со стороны сотрудников грозненского СИЗО №1.

"Новая газета" сообщает, что это отражено в протоколах адвокатского опроса. В них Магамадов и Исмаилов рассказали, что 22 июля их повезли из СИЗО на судебное заседание в багажном отсеке автомобиля УАЗ "Патриот" без вентиляции. От жары им стало плохо, но на просьбу открыть окна конвоиры сначала начали оскорблять их, а затем и вовсе развернули машину и повезли обвиняемых обратно в следственный изолятор. Там, со слов Исаева, его завели в помещение без видеонаблюдения и избили. Позже, 12 августа, как рассказывает Исаев, в его камеру ворвался замначальника СИЗО, также нанёс обвиняемому побои, а затем насильно постриг ему волосы.

В свою очередь Магомадов тоже был избит дважды – 8 и 10 августа. Между этими днями он в знак протеста порезал себе руки бритвенным станком.