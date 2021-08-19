Подростки, вывезенные насильно в Чечню, вновь заявили о пытках в СИЗО 

Обвиняемые в помощи террористам жители Чечни Салех Магамадов и Исмаил Исаев, которых весной похитили в Нижнем Новгороде и насильно вывезли в Грозный, вновь заявили о пытках и избиениях со стороны сотрудников грозненского СИЗО №1.
"Новая газета" сообщает, что это отражено в протоколах адвокатского опроса. В них Магамадов и Исмаилов рассказали, что 22 июля их повезли из СИЗО на судебное заседание в багажном отсеке автомобиля УАЗ "Патриот" без вентиляции. От жары им стало плохо, но на просьбу открыть окна конвоиры сначала начали оскорблять их, а затем и вовсе развернули машину и повезли обвиняемых обратно в следственный изолятор. Там, со слов Исаева, его завели в помещение без видеонаблюдения и избили. Позже, 12 августа, как рассказывает Исаев, в его камеру ворвался замначальника СИЗО, также нанёс обвиняемому побои, а затем насильно постриг ему волосы.
В свою очередь Магомадов тоже был избит дважды – 8 и 10 августа. Между этими днями он в знак протеста порезал себе руки бритвенным станком.
- О похищении в Нижнем Новгороде местными сотрудниками правоохранительных органов двух 17-летних уроженцев Чечни, Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, стало известно в феврале. Ранее их задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала "Осал Нах 95". После этого в интернете появилось видео с их извинениями – на нём было видно, что молодые люди избиты. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка Патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны России и Чечни.
- В июле 2020 года "Российская ЛГБТ-сеть" помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Магамадов и Исаев намеревались покинуть Россию, но не успели – их снова задержали и вывезли в Чечню. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно. Позже молодых людей обвинили в помощи террористам продуктами и арестовали. С тех пор обвиняемые неоднократно заявляли о том, что их пытают и избивают, требуя признательных показаний.
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