Подросток, вывезенный из Мариуполя в Россию, обратился к Зеленскому

17-летний Богдан Ермохин, которого вывезли из оккупированного Мариуполя в Россию и вручили повестку в военкомат, записал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему вернуться на родину. Видео опубликовала в фейсбуке адвокат Екатерина Бобровская, представляющая интересы Ермохина в Украине.

"Я, Ермохин Богдан, нахожусь на территории России и прошу вас, Владимир Александрович помочь мне вернуться домой", – говорит молодой человек.

К Зеленскому также обратилась адвокат. Она попросила украинского президента лично проконтролировать "возвращение ребёнка в Украину".

Ермохин – сирота, в Украине он жил в приёмной семье, а с 2021 года находился на попечении государства, поступив в Мариупольское высшее металлургическое профессиональное училище. После захвата Мариуполя российскими войсками его вывезли сначала в Донецк, а потом в Россию. Ему оформили российское гражданство, но он сохранил и гражданство Украины.

Ермохин многократно заявлял, что хочет вернуться в Украину. В марте он пытался бежать в Украину через Беларусь, но был задержан. Российские власти ссылаются на то, что как несовершеннолетний он не может сам решать, где ему жить.

Как пишет Украинская служба Радио Свобода, в Подмосковье опеку над подростком оформила приёмная семья. При этом в Украине у него также есть официальный попечитель – двоюродная сестра. По словам адвоката Екатерины Бобровской, 28 августа Богдана приняла российская уполномоченная по делам ребёнка Мария Львова-Белова, и там его "под диктовку заставили написать заявление о том, что он хочет остаться в России до совершеннолетия". В разговоре с Радио Свобода уполномоченная по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова признала, что вскоре после этого Ермохин вновь выразил желание выехать в Украину. По её словам, она готова способствовать возвращению Богдана Ермохина к сестре.

Адвокат Ермохина ранее заявляла, что все попытки дать делу ход остаются без ответа, а после 18-летия, которое наступит уже в этом году, Богдана могут призвать в российскую армию. Львова-Белова в разговоре с Украинской службой Радио Свобода заявила, что призыв Ермохину не грозит, поскольку он учится в колледже и имеет отсрочку.