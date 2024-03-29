Подтверждена гибель больше 49 тысяч российских военных

На войне с Украиной к 29 марта погибли более 49 тысяч российских военнослужащих. За две недели с предыдущего подсчёта 15 марта погибли почти 1600 человек. Об этом говорится в новых подсчётах журналистов "Медиазоны" и Би-би-си, а также команды волонтёров.

По последним данным, среди погибших более 3300 офицеров армии и других силовых структур. Около 400 из них в звании подполковника и выше.

Самая большая смертность на войне среди заключённых – почти девять тысяч человек. Это примерно 18% от общего количества погибших. Среди добровольцев потери составили почти шесть с половиной тысяч (13%), а среди мобилизованных – чуть меньше шести тысяч (12%).

Больше всего погибших военнослужащих в возрасте от 33 до 35 лет – свыше пяти тысяч человек.

Журналисты ведут подсчёты на основании открытых данных. Реальное число погибших может оказаться гораздо выше.

Источники "Вёрстки" ранее сообщали, что российские власти планируют начать массовый набор в войска для усиления группировки, воюющей с Украиной, и возможного окружения Харькова. По словам собеседников издания, в рамках возможной мобилизации могут призвать 300 тысяч человек.

По данным ЦРУ, с начала войны погибли или были ранены более 300 тысяч российских военных.

Украина и Россия, крайне редко публикуют данные о своих потерях.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 25 февраля впервые раскрыл потери украинской армии в войне с Россией. По его словам, погибла 31 тысяча украинских военных. Неизвестно, шла ли речь только об армии или обо всех вооружённых подразделениях, контролируемых командованием ВСУ.

Российский министр обороны Сергей Шойгу в декабре заявлял, что украинская армия потеряла 383 тысячи человек убитыми и ранеными. Сама Москва не раскрывает свои потери в войне. По словам Зеленского, российская армия потеряла 500 тысяч человек убитыми и ранеными. Стороны военных конфликтов склонны преуменьшать свои потери и преувеличивать потери противника.